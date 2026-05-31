Пылесос или маршрутка "Богдан": сеть заполонили мемы о первом электромобиле Ferrari

Главной причиной недовольства стал специфический дизайн новинки, который фанаты считают абсолютно несоответствующим традициям легендарного бренда из Маранелло. Интернет-сообщество мгновенно отреагировало на релиз десятками остроумных фото- и видоизменений, высмеивая внешний вид электрокара стоимостью 640 000 долларов США.

Читайте также: Эпохальный провал или опережение времени: за что критикуют первый электромобиль Ferrari за 640 000 долларов

Новая линейка для дома и сада: Ferrari Luce в роли пылесоса и газонокосилки

Одним из самых популярных направлений для шуток стало сравнение формы кузова электромобиля с обычным бытовым пылесосом. В социальной сети Threads пользователь под ником @m4v3r1kw1 опубликовал пост, который мгновенно стал популярным.

Как видно на изображениях автор добавил к фирменным желтому и красному кузовам суперкара черные гибкие шланги и щетки для уборки, иронично подписав это как "презентация линейки Ferrari Luce для дома и сада". Аналогичным образом он превратил Luce в тостер, блендер, газонокосилку и даже мусорный бак.

В комментариях к публикации пользователи активно поддержали такую сатиру. Некоторые пользователи отметили, что концепт газонокосилки или пилесоса с таким дизайном выглядел бы даже агрессивнее и стильнее, чем финальный вариант реального автомобиля.

В то же время другие комментаторы с грустью добавили, что подобные коллажи имеют больше динамики в линиях, чем настоящий кузов Luce, который потерял фирменное изящество классических моделей марки.

"Киевская версия" итальянского суперкара

Не менее колоритный мем появился и в украинском сегменте Facebook. На изображении с помощью графического редактора переднюю часть, оптику, фирменный бампер и колесные диски суперкара перенесли на знакомый украинцам автобус "Богдан".

Ferrari Luce: провал или недооцененный шедевр?

Такая бурная и преимущественно негативная реакция указывает на то, что радикальная смена парадигмы и попытка Ferrari войти в эру электрификации пока воспринимается преданными поклонниками как эпохальный визуальный провал, где вместо увлечения инновациями автомобиль становится героем интернет-анекдотов.