Польские полицейские массово выявляют поддельные водительские удостоверения: как не попасть впросак

Инцидент произошел в Гданьске, где патрульные во время дорожных проверок остановили в разных локациях двух иностранцев, предъявивших поддельные водительские удостоверения. Об этом сообщает Главное управление муниципальной полиции в Гданьске (Komenda Miejska Полицу в Гданске).

В первом случае подлог фактически выдал сам документ. На одном из предъявленных водительских удостоверений был QR-код, который после сканирования привел полицейских на сайт, где можно было купить водительское удостоверение. Водитель признался, что приобрел документы через Интернет за 400 злотых.

"Права" за 400 злотых

На улице Маринарки Польской полицейские приостановили мотоциклиста. 29-летний гражданин Колумбии предъявил два международных водительских удостоверения, подлинность которых вызывала сомнения.

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На одном из документов был QR-код. После его сканирования полицейские попали на сайт, где всем желающим предлагали приобрести водительское удостоверение. Мужчина признался, что купил документы через Интернет за 400 злотых.

Практически одновременно, но на разных локациях Гданьская муниципальная полиция задержала водителей с поддельными "правами". Полица в Гданске

Его задержали и доставили в полицейский участок. Кроме использования поддельных документов, мужчине придется отвечать за управление транспортным средством без необходимого водительского удостоверения.

Данные просто наклеили на документ

Другой случай произошел на улице Спейровой. Полицейские остановили Opel, за рулем которого находился 33-летний гражданин Филиппин.

Предъявленное им водительское удостоверение также вызывало подозрения. Номер сертификата, дата выдачи, фотография и персональные данные были нанесены на документ с помощью самоклеящихся элементов.

Водитель признался, что также приобрел удостоверение через Интернет. Его задержали и доставили в полицейский участок.

До пяти лет заключения

Вывод печален: использование поддельного или измененного документа как настоящего является преступлением. В Польше за это может грозить до пяти лет лишения свободы.