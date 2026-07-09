Quantum Systems поставляет в Киев новейшие беспилотные логистические платформы и грузовики с искусственным интеллектом

Техника заказана в рамках исследовательско-испытательной программы Национальной гвардии Украины для проверки эффективности Zetros и Mandrill в реальных боевых условиях именно с искусственным интеллектом и комплектом наземной автономности Quantum Systems.

Подписанное в Киеве соглашение знаменует собой следующий шаг в расширении деятельности компании в области наземной робототехники и автономной логистики в реальных условиях. Как пишет в своем пресс-релизе Quantum Systems, это позволит получить обратную связь для поддержки постоянного развития системы.

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Контракт на десятки автономных машин

Согласно сообщению компании, заключен многомиллионный контракт, предусматривающий передачу 10 беспилотных платформ Mandrill и 10 автономных грузовиков Zetros.

Партнером проекта выступает Daimler Truck Defence, которая интегрирует свои машины с системой автономного управления Quantum Systems.

Армейские грузовики Mercedes-Benz Zetros в различных версиях ходовой части и надстройки в Украине не новость, вот теперь они будут еще и с беспилотной системой управления. Фото: Daimler Truck

В компании отмечают, что именно опыт, полученный в ходе эксплуатации техники на украинском фронте, станет основой для дальнейшего совершенствования новых роботизированных систем.

"Комплект наземной автономности Quantum Systems MOSAIC обеспечивает беспилотные и телеуправляемые операции на логистических транспортных средствах благодаря модульной программно-определяемой архитектуре. Построенный на открытой экосистеме MOSAIC UXS, он поддерживает автономную доставку, конвойные операции и многодоменные миссии, объединяя наземные транспортные средства с другими беспилотными системами в единую совместимую операционную сеть, – отмечают разработчики Quantum.

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Mandrill: роботизированная платформа для логистики

Mandrill – это электрическая беспилотная модульная платформа класса двух тонн. Она способна перевозить до 750 кг груза, развивать скорость до 100 км/ч и преодолевать до 200 км без подзарядки.

Mandrill также может работать в качестве генератора мощностью 40 киловатт. Он имеет один 32-амперный и два 16-амперных выхода. Он также оснащен сцепным устройством НАТО и лебедкой с тяговым усилием 15 890 ньютонов.

Quantum Systems MOSAIC обеспечит Украине возможность проведения беспилотных и дистанционно управляемых операций на легких и тяжелых логистических транспортных средствах. Фото: Quantum Systems

Благодаря модульной конструкции платформу можно быстро адаптировать под различные задачи – от доставки боеприпасов и снаряжения до эвакуации грузов или интеграции специализированного оборудования.

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Искусственный интеллект и автономные конвои

Комплект MOSAIC Ground Autonomy Kit позволяет превратить обычные военные грузовики в автономные платформы. Система использует искусственный интеллект для анализа окружающей среды, обеспечивает навигацию даже в условиях подавления сигналов спутниковых систем, поддерживает дистанционное управление, движение роботизированных колонн и автономное выполнение логистических миссий.

Основные характеристики электрической беспилотной модульной платформы Mandrill. Инфографика: Авто24

Украина – испытательная площадка для инноваций

В Quantum Systems подчеркивают, что испытания Mandrill и автономных Zetros в Украине состоятся лишь через несколько месяцев после их официального запуска.

Компания рассчитывает, что испытания в условиях современной войны позволят быстро оценить возможности новых решений и ускорить развитие автономной военной логистики.