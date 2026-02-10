Работник завода Ford накричал на Дональда Трампа и получил в ответ угрозу увольнения: чем все закончилось

Во время посещения производственного комплекса Ford в городе Дирборн президент США столкнулся с открытым протестом одного из работников. Рабочий Томас Сабула громко обратился к Трампу с обвинениями прямо во время прохода президентского кортежа по цехам, вспоминают в Autoevolution.

Реакция была мгновенной и попала на видео: Трамп показал средний палец, употребил нецензурную лексику и пригрозил фразой "You're fired". Кадры быстро разошлись по соцсетям и телеканалам, а ситуация приобрела громкий политический резонанс.

Уволили ли рабочего

Несмотря на публичные угрозы со стороны президента, увольнение не произошло. Профсоюз United Auto Workers заявил, что компания Ford отказалась наказывать работника, а любые попытки давления были сразу заблокированы.

Сначала Сабулу временно отстранили от работы - формально на время внутреннего расследования. Сам он признавал, что серьезно опасался потерять работу и считал себя мишенью для мести. В то же время рабочий подчеркнул: о сказанном не жалеет.

В итоге расследование не выявило нарушений, и 40-летний работник вернулся к исполнению обязанностей без дисциплинарных записей в личном деле.

Реакция Белого дома и Ford

Администрация Белого дома официальных комментариев относительно решения профсоюза не предоставила. Ранее директор по коммуникациям назвал рабочего "сумасшедшим" и заявил, что президент "отреагировал соответственно".

В то же время исполнительный председатель Ford Билл Форд охарактеризовал инцидент как досадный и признал, что ситуация выглядит неприятно для компании. Однако даже на фоне публичного давления Ford не пошла на радикальные шаги в отношении своего работника.

Профсоюз отстоял работника

В UAW резко раскритиковали поведение президента. Вице-президент профсоюза Лора Дикерсон прямо заявила, что завод - не телешоу "The Apprentice", где Трамп в свое время увольнял людей эффектной фразой "You're fired".

По ее словам, инцидент лишь продемонстрировал истинное отношение действующей власти к рабочим, а профсоюз гарантирует защиту каждого своего члена независимо от политических взглядов.

Деньги, завод и электропикап

История получила еще одно неожиданное развитие. Два онлайн-сбора средств в поддержку Томаса Сабулы собрали более 800 тысяч долларов менее чем за месяц.

Сам завод - Ford River Rouge Complex - является ключевой производственной площадкой Ford. Здесь выпускают Ford F-150, а также электрический Ford F-150 Lightning. В то же время компания уже подтвердила, что линию Lightning в середине 2026 года остановят для переоснащения под новую модель.

Ford планирует до 2030 года вывести на рынок пять новых моделей в ценовом сегменте до 40 тысяч долларов, и конфликт на заводе точно не входил в этот стратегический план.