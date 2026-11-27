Как сообщают организаторы мероприятия, выставка достигла 400 тысяч квадратных метров, демонстрируя будущее индустрии.

Вместо привычных дизельных двигателей, производители массово переходят на аккумуляторы высокой плотности, дистанционное управление через 5G и умные системы.

Компания Zoomlion привезла на шоу первого в области робота-экскаватора с искусственным интеллектом. Машина понимает голосовые команды, самостоятельно распознает объекты и может без вмешательства оператора строить стены или прокладывать трубы.

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Гигант XCMG сделал ставку на экологическую добычу ископаемых, показав гибридный карьерный самосвал и огромный экскаватор XE4000E. Кроме того, бренд похвастался ШИ-помощником, координирующим работу целого парка беспилотной техники.

Едва ли не самый большой подиум выставки в этом году занял XCMG. Фото: XCMG

Производитель LiuGong поразил публику 400-тонным экскаватором 9400F с ковшом на 22 куб. (см. видео внизу) и полностью электрическим погрузчиком. Их техника также учится работать без людей, самостоятельно избегая препятствий на стройплощадке.

В свою очередь LGMG представила первый в мире карьерный самосвал VTH150 с прямым электроприводом колес, позволяющим существенно экономить энергию.

Такого количества посетителей и участников даже европейские выставки давно не видели. Фото: участники выставки

А вот группа SDLG сосредоточилась на глобальной стратегии, объединив все свои предприятия для выпуска более надежных зеленых машин.

Хотя большинство этих футуристических гигантов ориентированы на глобальные горные корпорации, технологии автономного управления и электроприводы скоро станут нормой и для обычной спецтехники.