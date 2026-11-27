ФОТО: LiuGong|
Китайцы в очередной раз удивили мир доброй сотней премьер, среди них – сверхтяжелый экскаватор LiuGong 9400F с ковшом объемом 22 кубических метра.
Как сообщают организаторы мероприятия, выставка достигла 400 тысяч квадратных метров, демонстрируя будущее индустрии.
Вместо привычных дизельных двигателей, производители массово переходят на аккумуляторы высокой плотности, дистанционное управление через 5G и умные системы.
Компания Zoomlion привезла на шоу первого в области робота-экскаватора с искусственным интеллектом. Машина понимает голосовые команды, самостоятельно распознает объекты и может без вмешательства оператора строить стены или прокладывать трубы.
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Гигант XCMG сделал ставку на экологическую добычу ископаемых, показав гибридный карьерный самосвал и огромный экскаватор XE4000E. Кроме того, бренд похвастался ШИ-помощником, координирующим работу целого парка беспилотной техники.
Едва ли не самый большой подиум выставки в этом году занял XCMG. Фото: XCMG
Производитель LiuGong поразил публику 400-тонным экскаватором 9400F с ковшом на 22 куб. (см. видео внизу) и полностью электрическим погрузчиком. Их техника также учится работать без людей, самостоятельно избегая препятствий на стройплощадке.
В свою очередь LGMG представила первый в мире карьерный самосвал VTH150 с прямым электроприводом колес, позволяющим существенно экономить энергию.
Такого количества посетителей и участников даже европейские выставки давно не видели. Фото: участники выставки
А вот группа SDLG сосредоточилась на глобальной стратегии, объединив все свои предприятия для выпуска более надежных зеленых машин.
Хотя большинство этих футуристических гигантов ориентированы на глобальные горные корпорации, технологии автономного управления и электроприводы скоро станут нормой и для обычной спецтехники.