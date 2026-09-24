Работы на передовой вместо людей: что такое RoboBro и чем важна его миссия на передовой

Как сообщают представители благотворительной организации на своем официальном сайте непубличная поддержка этого направления продолжалась еще с января 2026 года.

За это время переданные фондом беспилотные платформы уже помогли вытащить из поля боя 42 раненых бойца, которых при других обстоятельствах было бы крайне трудно спасти.

Из этого ада вытянет только НРК

Сегодня эвакуация с линии столкновения превратилась в сверхсложную задачу из-за круглосуточного мониторинга врага. Так называемая килзона (от англ. kill zone – зона поражения, зона смерти) может достигать 20 и более км.

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RoboBro эвакуируют людей из трудных участков "нуля", уменьшая риски для живой силы. Инфографика: Авто24

Отправлять туда классический медицинский транспорт или эвакуационные группы пешком – это огромный риск для экипажей.

" Работу людей мы перенесли на второй этап эвакуации, когда робот заезжает на линию столкновения и вытаскивает раненого, а потом передает его экипажу медевака, – объясняет оператор комплекса Мауль с позывным Миллером.

Кроме спасения жизней, наземные дроны решают еще одну критическую проблему– логистику. Когда военные месяцами сидят на позициях под плотным огнем, именно роботизированные платформы подвозят им воду, еду и боеприпасы.

Целая экосистема вместо одной машины

Чтобы наземные работы эффективно работали на фронте, одной платформы недостаточно. Проект развивает полноценную инфраструктуру: подразделения получают запчасти, средства связи Starlink, системы РЭБ, транспорт и оборудование для командных пунктов.

При этом роботизация не означает полной автономности, ведь каждую миссию сопровождает команда, по меньшей мере, из семи специалистов. Оператор, медик, связист и разведчик работают дистанционно, управляя процессом с безопасного места, а сама операция может занять более 10 часов.

" Жизнь наших людей – самое ценное, потому все, что можно переложить на железо, нужно переводить. Цель инициативы – развить наземные комплексы к тому же уровню массовости, которого сейчас достигли воздушные дроны, – отмечает заместитель директора фонда Олег Карпенко.

Какую технику покупают и сколько она стоит

Для нужд войска будут закупать исключительно комплексы украинского производства. Среди основных моделей фигурируют Мауль, Тарган 200, Воля-Э и Симба, а стоимость одного такого аппарата варьируется от 400 тысяч до более миллиона гривен.

Интересно, что базовых заводских характеристик часто не хватает для специфических фронтовых условий. Поэтому в подразделениях работают инженеры, которые устанавливают дополнительные батареи для увеличения запаса хода, модернизируют связь и обновляют программное обеспечение.

На стартовом этапе новую технику получат семь подразделений, среди которых 92-я, 93-я, 95-я и 110-я бригады, а также спецназ ГУР. Впоследствии географию проекта планируют существенно расширить.