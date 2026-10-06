Радары теперь прячут прямо в асфальт: за какой маневр водителям грозит жесткий штраф

Как сообщает польское издание Moto.pl, первые такие устройства уже удачно тестируют на юге Италии.

Пилотный проект был развернут на национальной трассе SS18 в регионе Калабрия, где преобладают сложные горные серпантины и повороты с ограниченной видимостью.

Максимально хитро и… результативно

Новая разработка получила неофициальное заглавие сорбасометр (sorpassometro). Ее главная цель – отлавливать любителей выехать на встречную полосу через сплошную линию, ведь именно такие маневры чаще всего приводят к роковым последствиям, особенно для мотоциклистов.

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Работает система очень хитро. Непосредственно в асфальт встроены специальные датчики, работающие в паре с камерами высокого разрешения.

Когда электроника фиксирует подозрительный маневр, она автоматически сохраняет 15-секундный видеоролик. На записи отчетливо видна ситуация до, во время и после нарушения, что не оставляет лихачам никаких шансов в оправдание.

Искусственный интеллект мгновенно узнает тип транспортного средства, считывает номерной знак и фиксирует точные координаты. Далее сформированный пакет доказательств отправляется в местную полицию для вынесения постановления.

Сколько придется заплатить

За незаконный обгон итальянские копы наказывают строго. В зависимости от типа дороги и обстоятельств сумма штрафа варьируется от 42 до 345 евро.

Помимо серьезного удара по кошельку нарушитель также теряет штрафные баллы.

" Внедрение этой технологии потребует установления новых правил по расположению устройств,– отмечают европейские эксперты, комментируя перспективы расширения системы.

Массовое внедрение еще не наступило

Специалисты прогнозируют, что итальянский опыт в скором времени могут перенять и другие европейские страны. Однако к этому следует готовиться.

Эксперты предупреждают, что для массового внедрения таких скрытых радаров придется существенно обновить законодательство по сбору и хранению персональных данных.