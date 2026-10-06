Радары теперь прячут прямо в асфальт: за какой маневр водителям грозит жесткий штраф

ФОТО: сайт asadria.com|
Встроенные в асфальт специальные датчики работают в паре с наземными камерами на опорах.
Как сообщает польское издание Moto.pl, первые такие устройства уже удачно тестируют на юге Италии.
Пилотный проект был развернут на национальной трассе SS18 в регионе Калабрия, где преобладают сложные горные серпантины и повороты с ограниченной видимостью.
Максимально хитро и… результативно
Новая разработка получила неофициальное заглавие сорбасометр (sorpassometro). Ее главная цель – отлавливать любителей выехать на встречную полосу через сплошную линию, ведь именно такие маневры чаще всего приводят к роковым последствиям, особенно для мотоциклистов.
Работает система очень хитро. Непосредственно в асфальт встроены специальные датчики, работающие в паре с камерами высокого разрешения.
Когда электроника фиксирует подозрительный маневр, она автоматически сохраняет 15-секундный видеоролик. На записи отчетливо видна ситуация до, во время и после нарушения, что не оставляет лихачам никаких шансов в оправдание.
Искусственный интеллект мгновенно узнает тип транспортного средства, считывает номерной знак и фиксирует точные координаты. Далее сформированный пакет доказательств отправляется в местную полицию для вынесения постановления.
Сколько придется заплатить
За незаконный обгон итальянские копы наказывают строго. В зависимости от типа дороги и обстоятельств сумма штрафа варьируется от 42 до 345 евро.
Помимо серьезного удара по кошельку нарушитель также теряет штрафные баллы.
" Внедрение этой технологии потребует установления новых правил по расположению устройств,– отмечают европейские эксперты, комментируя перспективы расширения системы.
Массовое внедрение еще не наступило
Специалисты прогнозируют, что итальянский опыт в скором времени могут перенять и другие европейские страны. Однако к этому следует готовиться.
Эксперты предупреждают, что для массового внедрения таких скрытых радаров придется существенно обновить законодательство по сбору и хранению персональных данных.