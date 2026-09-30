Радикальные изменения для фронта: Броневик Новатор 2 получил дистанционный модуль с пулеметом Browning

Как сообщает официальный Telegram-канал производителя Украинская бронетехника, новейшую разработку уже продемонстрировали представителям ВСУ, Нацгвардии и полиции.

Кроме мощного американского пулемета с боекомплектом на 300 патронов, отечественная турель получила серьезную оптику – тепловизор Archer TSA 7/75 и цифровой прицел ATN X-SIGHT 5.

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В "десятку" попадать умеет

Бронированный корпус самой установки соответствует четвертому классу защиты, а ее автономность достигает шести до восьми часов. Модуль умеет вращаться на 360 градусов, при этом углы вертикальной наводки позволяют работать даже по воздушным целям.

" Сегодня мы продемонстрировали представителям Сил обороны возможности нашего модуля на стрельбище, получив 90% попаданий в мишени на дистанциях до километра, – озвучил приятное событие

представитель компании-партнера Анатолий.

Он также добавил, что военные высоко оценили стрельбу в движении и работу по вражеским дронам.

Универсальное решение для фронта

Украинская бронетехника продемонстрировала Новатор 2 с дистанционно управляемым бронированным модулем.

Главная фишка этой системы состоит в том, что экипаж полностью изолирован от опасности во время стрельбы. Перезаряжать оружие можно как снаружи, так и прямо изнутри броневика.

Главное, что пулеметчик сидит за дистанционным пультом не в макушке башни, а в нижней части капсулы, что значительно безопаснее. Скриншот: Авто24

Советник гендиректора компании Украинская бронетехника Василий Квашук отмечает, что модуль уже полностью адаптирован под машины семейства Новатор. Такое решение позволяет более эффективно использовать возможности машины и, что самое важное, повышает безопасность экипажа.

Кодификация в разгаре

Разработка успешно прошла все исследовательские испытания и находится на финальной стадии кодификации.

По словам представителя Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Сергея Ружинского, этот дистанционный модуль универсален, поэтому его можно устанавливать не только на Новатор, но и на другие популярные в армии платформы, в частности на бронетранспортеры М113 и БРДМ-2.