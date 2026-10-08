Радикальные изменения для Renault 4 E-Tech: больший запас хода и новая бюджетная версия

Как сообщает Renault, Публичный дебют модернизированной линейки состоялся на Парижском автосалоне 2026 года. Старт приема заказов на европейском рынке стартует уже 12 или 13 октября в зависимости от конкретной страны.

Инженеры компании серьезно поработали над аэродинамикой кузова, установив новые обтекатели днища и измененные зеркала заднего вида. "Процесс непрерывного усовершенствования применяется к каждой модели", – отмечают в Renault

Теперь городская версия с батареей на 40 кВтч и 120-сильным мотором проезжает до 310 километров по циклу WLTP. Старшая модификация с аккумулятором емкостью 52 кВтч и двигателем на 150 лошадиных сил способна преодолеть уже 415 километров, что делает ее вполне пригодной для дальних путешествий.

Бюджетная версия и спортивный шик

Подлинным сюрпризом стала анонсированная базовая комплектация Jogging, которая появится в салонах до конца года. Она получит совершенно новый компактный электромотор на 110 лошадиных сил и литий-железо-фосфатную батарею емкостью 37 кВт-ч.

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Такой химический состав аккумулятора удешевляет производство, но при этом автомобиль обеспечивает адекватный запас хода в 305 километров. Динамика тоже не разочарует, ведь разгон до сотни занимает приемлемые 10,2 секунды, а скоростная зарядка постоянным током на 80 кВт пополнит энергию с 10% до 80% всего за 25 минут.

Для любителей стиля французы подготовили спецверсию Roland-Garros, сочетающая двухцветный кузов с 18-дюймовыми дисками. В салоне этой модификации использованы переработанные материалы, а селектор трансмиссии напоминает рукоятку теннисной ракетки.

Умные технологии и коммерческий фургон

Все без исключения комплектации теперь снабжаются функцией ручного предварительного подогрева батареи. Водитель может активировать ее через центральный дисплей перед заездом на терминал, что существенно экономит время зарядки.

Электроника авто стала гораздо умнее благодаря интеграции искусственного интеллекта Google Gemini и новым ассистентам водителя. Система предиктивного эковеждения теперь "читает" дорогу впереди и подсказывает, когда следует отпустить педаль газа перед поворотом или кольцом, чтобы сохранить заряд.

Приятным бонусом для владельцев станет модернизированный электропривод багажника, который теперь открывается автоматически при приближении человека с ключом-картой. Для бизнеса Renault выводит на рынок коммерческую версию Extra с грузовым отсеком на 1045 литров и грузоподъемностью до 360 килограммов.