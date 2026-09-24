Радикальные изменения для семейных авто: Opel засветил крутой универсал на замену Astra

Как сообщает Carscoops, опубликованный тизер пока раскрывает немного, но уже интригует. На единственном изображении можно рассмотреть надпись STX с карбоновой отделкой, которая контрастирует с синим или серебристым кузовом.

Хотя производитель держит в секрете технические характеристики, инсайдеры уверены в наличии электрифицированной силовой установки. Концерн Stellantis уже подтвердил, что следующее поколение Astra появится к 2030 году и будет базироваться на новейшей платформе. STLA One.

Эта архитектура позволит покупателям выбирать между полностью электрическими и гибридными версиями. То есть, семейный универсал сохранит свою практичность, но станет значительно более экологичным и технологичным.

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Каким будет будущее универсалов

Генеральный директор Opel Флориан Хюттль отметил историческую роль бренда в этом сегменте. "Как следует из названия, концепт STX продемонстрирует наше видение будущего аэродинамического универсала– типа кузова, в создании которого Opel сыграл новаторскую роль в Европе.– отметил руководитель компании.

Он также добавил, что концепт покажет элементы дизайна, обязательно перейдут на серийные модели. Интересно, что Хюттль раньше намекал на возможную эволюцию традиционного хэтчбека во что-то нестандартное, тогда как выпуск универсала уже окончательно утвержден.

Официальная премьера состоится на Автосалоне в Париже. Кроме концепта STX, на стенде Opel покажут одноместный болид GSE 27FE для Формулы E, электрический хот-хэтч. Corsa GSE и новая комплектация Astra GSE Line.

Opel Astra Sports Tourer

Напомним, что сейчас немецкий бренд предлагает актуальное поколение универсала, пользующееся стабильным спросом среди европейских водителей.