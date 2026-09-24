Укр
Ру

Радикальные изменения для семейных авто: Opel засветил крутой универсал на замену Astra

Компания Opel официально анонсировала концептуальный универсал Sports Tourer eXperimental (STX), дебютирующий 12 октября на Парижском автосалоне. Эта аэродинамическая новинка демонстрирует будущее направление дизайна бренда и станет прямым предсказателем следующего поколения популярной модели Astra.
Opel анонсировал концепт нового универсала на замену Astra: что о нем известно

ФОТО: Carscoops|

Тизер Opel Sports Tourer eXperimental

Данила Северенчук
logo24 сентября, 15:50
logo0
logo0 мин

Как сообщает Carscoops, опубликованный тизер пока раскрывает немного, но уже интригует. На единственном изображении можно рассмотреть надпись STX с карбоновой отделкой, которая контрастирует с синим или серебристым кузовом.

Хотя производитель держит в секрете технические характеристики, инсайдеры уверены в наличии электрифицированной силовой установки. Концерн Stellantis уже подтвердил, что следующее поколение Astra появится к 2030 году и будет базироваться на новейшей платформе. STLA One.

Эта архитектура позволит покупателям выбирать между полностью электрическими и гибридными версиями. То есть, семейный универсал сохранит свою практичность, но станет значительно более экологичным и технологичным.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Каким будет будущее универсалов

Генеральный директор Opel Флориан Хюттль отметил историческую роль бренда в этом сегменте. "Как следует из названия, концепт STX продемонстрирует наше видение будущего аэродинамического универсала– типа кузова, в создании которого Opel сыграл новаторскую роль в Европе.– отметил руководитель компании.

Он также добавил, что концепт покажет элементы дизайна, обязательно перейдут на серийные модели. Интересно, что Хюттль раньше намекал на возможную эволюцию традиционного хэтчбека во что-то нестандартное, тогда как выпуск универсала уже окончательно утвержден.

Официальная премьера состоится на Автосалоне в Париже. Кроме концепта STX, на стенде Opel покажут одноместный болид GSE 27FE для Формулы E, электрический хот-хэтч. Corsa GSE и новая комплектация Astra GSE Line.

Opel Astra Sports Tourer

Напомним, что сейчас немецкий бренд предлагает актуальное поколение универсала, пользующееся стабильным спросом среди европейских водителей.

#Opel #Stellantis #Фото #Новости #Парижский автосалон 2014 #Aвтоновинки
Реклама