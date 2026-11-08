Фундаментальные изменения для водителей в Варшаве: обычные радары фиксации уходят в прошлое, но их не спишут

Как сообщает издание Miejski Reporter, масштабное расширение системы автоматической фиксации охватит семь проблемных локаций. В частности, на мосту Понятовского привычные радары заменят современным секционным измерителем, который будет контролировать среднюю скорость даже на въездах и съездах с переправы.

Похожее решение готовят и для туннеля Вислострада, где действует жесткий лимит в 50 км/ч из-за конструктивных особенностей. Статистика там пугает: во время замеров фиксировали водителей, которые разгонялись до 174 км/ч, а каждый пятнадцатый владелец авто ехал под 90 км/ч.

Традиционные камеры фиксации пропишутся сразу по шести адресам. Их смонтируют на проспекте Вилановска, проспекте Солидарность, проспекте Неподлеглой, а также на улице Войцицкого. Еще два аппарата поставят на восточной стороне Гданьского моста и на проспекте Армии Людовой у остановки Розбрат.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему выбрали именно эти локации

Места для новых радаров выбирали не наугад, а после тщательного анализа аварийности от ZDM. Например, на проспекте Солидарность камеры поймали авто, летевшее на скорости 156 км/ч, превысив лимит более чем в два с половиной раза.

Все идет к тому, что желтые по цвету фоторадары станут визитной карточкой Варшавы и горькой болью водителей. Фото: ZDM

На перекрестке проспекта Неподлеглошке и улицы Вороница ситуация еще хуже: из-за сложных левых поворотов там за три года травмировалось шесть человек и один человек погиб. А вот на улице Войцицкого радар ставят по прямой просьбе местных жителей, чтобы защитить пешеходов и велосипедистов.

Старые камеры, которые сейчас работают на Понятовском мосту и улице Карова, не спишут, а просто перенесут на новые рубежи. Одно из таких устройств уже успешно ловит нарушителей на перекрестке Гроховской и Заменецкой.