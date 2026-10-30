Радикальные изменения: Honda превратила кроссовер Passport в 1300-сильного монстра для гонки Baja 1000

Как сообщает издание Motor1, японская марка объединила усилия с топовым производителем шасси Mason Motorsports и чемпионом пустынных гонок Брайсом Мензисом. Цель этого партнерства – создать ультимативную машину для победы в элитном классе Trophy Truck, где традиционно властвуют тяжелые американские внедорожники.

Зрительно новинка лишь напоминает серийный кроссовер, ведь кузовные панели закреплены на кастомном шасси Mason Motorsports Gen 2. Подвеска здесь просто поражает своими ходами: спереди колеса имеют 63 сантиметра свободного хода, а сзади этот показатель достигает невероятных 81 сантиметра.

Инженеры применили уникальную пятиступенчатую коробку с двумя углами наклона. Раздаточная коробка установлена перед двигателем и распределяет тягу на все четыре колеса, причем сзади для каждой ступицы предусмотрен отдельный карданный вал. Такая хитрая конструкция позволяет электронике ювелирно дозировать мощность на каждое колесо в отдельности. К тому же отсутствие классического заднего дифференциала и низкосвисающих деталей существенно снижает риск повредить авто о скрытый камень на бешеной скорости.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Технологии из Формулы-1 и Ле-Мана

Обычно машины класса Trophy Truck оснащают гигантскими 9-литровыми V8 на 1100 сил, но Honda пошла совсем другим путем. Сердцем среднемоторного болида стал скромный по объему 2,4-литровый V6 с двумя турбинами, работающий в паре с 800-вольтовой гибридной системой.

Этот бензиновый агрегат позаимствовал у прототипа Acura ARX-06, который уже доказал свою надежность победой в изнурительном марафоне 24 часов Дайтоны. Аккумуляторный блок для гибрида собирают в калифорнийской штаб-квартире подразделения Honda Racing.

Батарея использует технологии предыдущего поколения болидов Формулы-1 и упакована в крепкий карбоновый корпус. Хотя электрическая надстройка придает лишний вес, она обеспечивает лучшую экономичность, что позволит реже останавливаться для дозаправки огромного 550-литрового бака из кевлара.

Амбициозные планы на будущее

"Построить машину, которая просто доедет до финиша в таких адских условиях – это уже серьезное достижение. Наша цель состоит не в том, чтобы просто пересечь финишную линию, мы хотим сделать это первыми, – отмечают представители бренда.

Боевой дебют гибридного монстра запланирован на 2 июня 2027 во время гонки Baja 500. А главным испытанием для команды станет юбилейный 60-й марафон Baja 1000, который стартует 14 ноября того же года, где японцы планируют окончательно закрепить за собой статус лидеров пустыни.