Радикальные изменения и более 800 км на одном заряде: BMW официально рассекретила новый купе-кроссовер iX4

Как сообщает BMW, шестое поколение технологии eDrive принесло модели совершенно новые высоковольтные батареи с цилиндрическими ячейками. Благодаря этому инженерам удалось существенно снизить центр тяжести автомобиля и улучшить управляемость, сохранив при этом просторный салон.

Руководитель направления компактных и среднеразмерных авто Neue Klasse Майк Райхельт подчеркнул, что эта модель особенная для бренда.

"С новым полностью электрическим BMW iX4 мы расширяем наше портфолио чрезвычайно эмоциональным автомобилем, сочетающим спортивность, выразительный дизайн и инновационные технологии",– отметил он.

Характеристики и главные изменения версий

На старте продаж покупателям предложат две полноприводные модификации. Базовая версия iX4 40 xDrive выдает 374 лошадиные силы и проезжает 638 километров, тогда как более мощная iX4 50 xDrive генерирует уже 469 "лошадок" и разгоняется до сотни за 4,9 секунды.

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Она получила самую большую батарею на 108,7 кВт-ч, что обеспечивает рекордную дальнобойность в линейке. Чуть позже к ним присоединится топовый заряженный вариант BMW iX4 M60 xDrive, который будет выдавать 612 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента и будет достигать первой сотни всего за 3,9 секунды.

Дизайн и технологии в салоне

Внешне кроссовер выделяется фирменным "лицом" линейки Neue Klasse, где радиаторная решетка и двойные фары слились в единый графический элемент. Топовая М-версия дополнительно кичится желтыми ходовыми огнями в стиле гоночных болидов и агрессивным задним спойлером.

Кроме специальных элементов дизайна, стандартный пакет M Sport для нового BMW iX4 включает в себя 20-дюймовые легкосплавные диски M и тормоза M Sport с синими суппортами. Стандартная комплектация BMW iX4 M60 xDrive будет иметь 21-дюймовые легкосплавные диски. Когда начнется прием заказов, клиенты смогут выбрать один из девяти начальных цветовых оттенков кузова для своего BMW iX4. С марта 2027 к ним присоединится еще одно трио лакокрасочных покрытий Frozen, а позже– дополнительные цвета из линейки BMW Individual.

В водительском салоне встречает совершенно новая концепция управления Panoramic iDrive. Вместо классической приборной панели здесь установлен огромный 17,9-дюймовый центральный дисплей, 3D-проекцию на лобовое стекло и спортивный руль с сенсорными кнопками. За все электронные процессы отвечает новый суперкомпьютер Heart of Joy. Он работает в десять раз быстрее предыдущих систем, что делает реакции автомобиля на действия водителя мгновенными и максимально точными.