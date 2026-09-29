Радикальные изменения и конец дизеля: каким будет новый BMW 3 Series, который покажут уже завтра

Как сообщает издание Motor1, мировая премьера новой "тройки" состоится вечером 29 сентября в США и утром 30 сентября в Европе. Восьмая генерация седана, известная под внутренним кодом G50, принесет самые масштабные изменения в дизайне за последние годы. Внешне автомобиль будет очень похож на полностью электрический i3, приняв стилистику концептов Neue Klasse.

Однако под капотом это все еще подержанный добрый автомобиль с ДВС. Бензиновые версии останутся на проверенной платформе CLAR, в то время как электрокары будут использовать отдельную архитектуру.

Для водителя это означает, что салон новой 3-Series будет немного теснее электрического брата – из-за необходимости разместить карданный вал и выхлопную систему на полу останется привычный тоннель. Интерьер также кардинально изменится: физических кнопок станет еще меньше, а главный упор сделают на большие сенсорные экраны.

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Что будет под капотом и куда исчез дизель

На старте продаж топовой версией станет полноприводный M350 xDrive, который заменит нынешний M340i. Он получит более мощную рядную "шестерку", а в 2027 году из-за обновления "по воздуху" ему разблокируют режим сугубо заднего привода.

А вот поклонникам тяжелого горючего придется искать альтернативы – европейский дизельный M340d официально отправлен в историю. В целом линейка состоит из четырехцилиндровых бензиновых моторов и плагин-гибридов (PHEV). Механической коробки, скорее всего, не будет даже в будущей M3.

Исторический излом в производстве