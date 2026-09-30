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Радикальные изменения: каким будет новый Mitsubishi Outlander и почему он получит аж четыре электромотора

Следующее поколение популярного кроссовера Mitsubishi Outlander может появиться на рынке уже в 2028 году с совершенно новым дизайном. Главной фишкой новинки станет продвинутая гибридная установка, которая получит сразу четыре электромотора для идеального управления полным приводом.
Что известно о новом Mitsubishi Outlander 2028: характеристики и дизайн

ФОТО: Mitsubishi |

Mitsubishi Outlander

Данила Северенчук
logo30 сентября, 12:50
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О подготовке пятого поколения бестселлера сообщает Carscoops. Японский производитель планирует серьезно обновить модель, взяв за основу футуристический концепт Elevance, который показал в прошлом году.

Дизайн: больше агрессии и света

Снаружи кроссовер получит узкие двухуровневые фары, которые плавно стекают по передней части, и радиаторную решетку в цвет кузова. Позади ожидается сплошная светодиодная полоса на всю ширину багажника. А вот гигантские боковые окна от концепта в серийную версию вряд ли перейдут – это слишком дорого и непрактично для повседневной эксплуатации.


Концепт Elevance, который станет основой нового Outlander

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Четыре мотора вместо двух

Главная интрига скрывается под капотом. Вместо двух электромоторов, работающих сейчас в паре с 2,4-литровым бензиновым двигателем, инженеры планируют установить четыре. Это не просто придаст мощности (сейчас кроссовер выдает 297 лошадиных сил), но и позволит системе полного привода Super All-Wheel Control ювелирно распределять тягу на каждое колесо в отдельности.

Текущая генерация выпускается с 2021 года и остается самой популярной моделью бренда, хотя продажи на ключевых рынках немного просели. Поэтому японцам придется изрядно постараться, чтобы новый Outlander смог навязать жесткую конкуренцию в переполненном сегменте семейных кроссоверов.

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