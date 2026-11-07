Зачем перед пешеходными переходами будут рисовать зигзаги

Как сообщает издание Interia, новая разметка будет применяться исключительно в пределах застроенных территорий, а ее длина будет зависеть от установленного на конкретном участке ограничения скорости.

По уточнению профильного издания moto.pl, максимальная длина такого зигзага может достигать 35 метров, и эта цифра взята не с потолка. Эксперты подсчитали, что при скорости 50 км/ч средний тормозной путь легкового автомобиля составляет 13 метров, но с учетом времени реакции водителя дистанция до полной остановки растет не менее 27 метров.

Что означает зигзаг для водителей и пешеходов

Главная задача волнистой линии – визуально усилить сигнал о приближении к опасному участку и четко определить зону, где строго запрещен обгон. Сейчас правила запрещают такой маневр "непосредственно" перед переходом, а новый узор даст этому размытому понятию конкретные физические границы.

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Пешеходам нововведения также принесет немалую практическую пользу. Если человек видит автомобиль в пределах зигзага, он понимает, что машина может не успеть затормозить и лучше подождать на тротуаре.

Это особенно актуально для слепых переходов, которые расположены за углом здания или перекрыты другими объектами. В таких местах водители имеют ограниченный обзор, поэтому дополнительная графическая подсказка на асфальте поможет избежать трагедии.

Цена вопроса и проблемы с парковкой

Сейчас вокруг проекта идут серьезные дискуссии, ведь подобный опыт Великобритании вызывает вопросы. На британских дорогах зигзаг имеет максимальную длину 16 метров и автоматически означает строгий запрет парковки.

Если польские законодатели скопируют эту норму, запрет оставлять авто за 35 метров до "зебры" может спровоцировать коллапс в городах, где и так катастрофически не хватает паркомест. Поэтому авторы инициативы подчеркивают, что наличие зигзага не будет обязательно тянуть за собой автоматическое табу на стоянку.

Другая существенная преграда – финансовая. Нанесение сложной разметки на тысячах улиц потребует месяцев работы и миллионов злотых из бюджета.

Пока что защитные зоны остаются лишь на стадии законодательного предложения, над которым работает президентский комитет. Дойдет ли эта идея до реального воплощения на дорогах, будет зависеть от дальнейших обсуждений и поиска компромиссов по финансированию.