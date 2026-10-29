Радикальные изменения от Audi: немцы готовят настоящий рамный внедорожник на базе Scout

Как сообщает издание CNBC Со ссылкой на американских чиновников, производство новой модели развернут на мощностях предприятия в городе Блайтвуд. Именно туда материнский концерн Volkswagen Group сейчас инвестирует 2 миллиарда долларов для возрождения марки Scout.

Любопытно, что сама компания пока держит интригу. Представители Scout Motors отказались комментировать эти слухи, а в Audi официально не подтвердили планы сборки своих авто на этом конвейере.

Однако утечка информации произошла на фоне заявления Дональда Трампа о строительстве другого завода Audi в Джорджии. Детали о Южной Каролине указывают на совершенно другой проект – создание полноценного рамного вездехода на агрегатах Scout.

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Зачем Audi рамный вездеход

Сотрудничество со Scout даст немцам доступ к классической рамной платформе, которой сейчас просто нет в арсенале бренда. Вместо того чтобы перерабатывать существующие кроссоверы с несущим кузовом вроде Q9, инженеры смогут создать бескомпромиссный аппарат для тяжелого бездорожья.

Новые модели Scout Traveler и Terra изначально проектируются как электромобили, но с интересным бонусом. Для боящихся застрять в лесу с пустой батареей предусмотрена версия с бензиновым генератором Harvester, который существенно увеличивает запас хода вдали от цивилизации.

Генеральный директор Audi Гернот Долльнер ранее уже намекал на расширение линейки. "После запуска Q9 мы могли бы подумать о следующих шагах и расширении нашего портфолио в обоих направлениях", – отметил топменеджер, имея в виду спорткары и агрессивные внедорожники.

Долльнер прямо назвал главных конкурентов будущей новинки – это Mercedes-Benz G-Class да Land Rover Defender. По его словам, такие специфические модели не продаются миллионными тиражами, но приносят компаниям огромную прибыль.

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