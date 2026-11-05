Радикальные изменения от ЕС: водителям окончательно запретили выключать надоедливое пиликанье в авто

Нововведение касается исключительно новых транспортных средств, поступающих в продажу на европейский рынок с 7 июля 2026 года. Владельцам подержанных машин волноваться не стоит, ведь закон не имеет обратной силы, поэтому дооснащать свои легковушки камерами никого не заставят.

Согласно официальному регламенту Европейской комиссии 2023/2590, автопроизводители больше не имеют права разрешать постоянную деактивацию функции Advanced Driver Distraction Warning из-за обычных настроек меню. Даже вмешательство работников автомастерских для отключения этого функционала теперь оказалось под строгим запретом.

Головная боль для многих автомобилистов состоит именно в алгоритме работы системы. Вы можете выключить звуковые предупреждения во время текущей поездки, но как только вы заглушите и снова заведете двигатель, электронный смотритель вернется в активное состояние.

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Как машина следит за взором

В зависимости от модели авто, технология использует салонную камеру или другие инфракрасные датчики, непрерывно сканирующие положение головы и направление взгляда человека за рулем. На скорости свыше 50 км/ч электроника начинает бить тревогу, если вы отведете глаза от дороги более чем на 3,5 секунды.

На практике это означает, что длительное залипание в экран мультимедийной системы или попытка настройки климат-контроля на ходу гарантированно вызовет резкий звуковой сигнал. В то же время, европейские чиновники успокаивают, что быстрый взгляд в зеркало заднего вида не будет провоцировать ложных срабатываний.

"Главная цель этой инициативы состоит исключительно в предупреждении водителя об опасности, а не в сборе данных для штрафов. Никакие записи о вашем поведении за рулем не будут передаваться в полицию, уточняют, – уточняют представители европейских регуляторных органов.

Глобальный тренд по безопасности

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, проблема отвлечения внимания становится все острее из-за засилья сенсоров в салоне. Недавнее исследование компании Allianz показало, что поиск нужной функции на дисплее заставляет водителя отводить взгляд в среднем на три секунды, что на скорости 130 км/ч составляет более 100 метров слепой езды.

Именно поэтому тенденция к контролю за электроникой набирает обороты во всем мире. К примеру, организация Euro NCAP с 2026 года будет снижать баллы безопасности тем авто, где базовые функции спрятаны глубоко в меню, а власти Китая вообще готовят жесткий запрет использование гигантских экранов и голосовых команд для критически важных опций во время движения.