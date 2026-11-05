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Радикальные изменения от ЕС: водителям окончательно запретили выключать надоедливое пиликанье в авто

Европейский Союз ввел новые правила, согласно которым все новые автомобили будут обязательно оснащаться системой контроля внимания водителя ADDW. Этот электронный ассистент невозможно будет деактивировать навсегда, ведь он будет автоматически включаться во время каждого запуска двигателя, что заставит водителей привыкать к постоянному наблюдению.
В ЕС запретили навсегда выключать систему контроля внимания

ФОТО: Франк Дрекслер|

Система ADDW обнаруживает ситуации, когда водитель отвлекается от дороги

Валентин Ожго
logo5 ноября, 09:45
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Нововведение касается исключительно новых транспортных средств, поступающих в продажу на европейский рынок с 7 июля 2026 года. Владельцам подержанных машин волноваться не стоит, ведь закон не имеет обратной силы, поэтому дооснащать свои легковушки камерами никого не заставят.

Согласно официальному регламенту Европейской комиссии 2023/2590, автопроизводители больше не имеют права разрешать постоянную деактивацию функции Advanced Driver Distraction Warning из-за обычных настроек меню. Даже вмешательство работников автомастерских для отключения этого функционала теперь оказалось под строгим запретом.

Головная боль для многих автомобилистов состоит именно в алгоритме работы системы. Вы можете выключить звуковые предупреждения во время текущей поездки, но как только вы заглушите и снова заведете двигатель, электронный смотритель вернется в активное состояние.

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Как машина следит за взором

В зависимости от модели авто, технология использует салонную камеру или другие инфракрасные датчики, непрерывно сканирующие положение головы и направление взгляда человека за рулем. На скорости свыше 50 км/ч электроника начинает бить тревогу, если вы отведете глаза от дороги более чем на 3,5 секунды.

На практике это означает, что длительное залипание в экран мультимедийной системы или попытка настройки климат-контроля на ходу гарантированно вызовет резкий звуковой сигнал. В то же время, европейские чиновники успокаивают, что быстрый взгляд в зеркало заднего вида не будет провоцировать ложных срабатываний.

"Главная цель этой инициативы состоит исключительно в предупреждении водителя об опасности, а не в сборе данных для штрафов. Никакие записи о вашем поведении за рулем не будут передаваться в полицию, уточняют, – уточняют представители европейских регуляторных органов.

Глобальный тренд по безопасности

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, проблема отвлечения внимания становится все острее из-за засилья сенсоров в салоне. Недавнее исследование компании Allianz показало, что поиск нужной функции на дисплее заставляет водителя отводить взгляд в среднем на три секунды, что на скорости 130 км/ч составляет более 100 метров слепой езды.

Именно поэтому тенденция к контролю за электроникой набирает обороты во всем мире. К примеру, организация Euro NCAP с 2026 года будет снижать баллы безопасности тем авто, где базовые функции спрятаны глубоко в меню, а власти Китая вообще готовят жесткий запрет использование гигантских экранов и голосовых команд для критически важных опций во время движения.

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