Как сообщает издание Motor1, во время автосалона в Лос-Анджелесе руководитель отдела планирования продуктов Nissan и Infiniti Понц Пандикутир намекнул на возвращение культового индекса. Речь идет о возрождении буквы G в названии будущей модели, которая придет на смену снятому с производства Q50.

Техническая база новинки выглядит очень многообещающей для фанатов активного вождения. Под капотом ожидается 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, заимствованный у спорткара Nissan 400Z.

Этот агрегат будет выдавать солидные 400 лошадиных сил и около 475 Нм крутящего момента. Но главный сюрприз состоит в том, что мощность будет передаваться на задние колеса из-за классической механической трансмиссии.

Наследник легенды или новый Skyline?

В интервью порталу Edmunds Пандикутир отметил, что компания видит огромный спрос со стороны бывших владельцев G35 и G37. "Было бы вполне уместно назвать его G, ведь многие покупатели прошлых поколений возвращаются к нам с вопросом о современных альтернативах", – подчеркнул он.

Планируете замену шин? Обратите внимание на Hankook – бренд, совмещающий современные технологии, комфорт и надежность. Найдите подходящую модель для своего автомобиля и выбирайте шины Hankook в партнерских магазинах. Рекламная информация

Фактически новый седан станет роскошной версией следующего поколения Nissan Skyline, который будет продаваться в Японии и Европе. Однако для американского и других глобальных рынков использовать это название не планируется, чтобы четко разграничить позиционирование двух брендов.

Предыдущая модель Q50 также имела 400-сильную версию Red Sport, но так и не смогла завоевать такую же страстную любовь энтузиастов, как ее предшественники. Так что окончательное решение по названию новой модели еще обсуждается, а официальный дебют драйверского седана запланирован на следующий год.