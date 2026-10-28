Радикальные изменения от Mazda: бренд ликвидирует кроссовер CX-70 ради новой стратегии

Как сообщает Motor1, руководство компании решило положить конец путанице в американском модельном ряду среднеразмерных SUV. Теперь покупателям не придется ломать голову над выбором между двумя почти идентичными машинами.

Базовая версия обновленного CX-90 стартует в США с отметки 41 345 долларов. Если вам нужен именно двухрядный салон, придется выбирать между комплектациями 3.3 Turbo Premium Sport за 48 525 долларов и более мощной Turbo S Premium Sport, которая обойдется в 55 185 долларов. Интересная фишка для владельцев двухрядных версий – сиденья второго ряда теперь складываются одним прикосновением. Это значительно облегчает доступ к увеличенному багажному отсеку, когда нужно быстро скачать габаритные вещи.

Техника и комфорт

Инженеры Mazda тоже серьезно поработали над ходовой частью. Все модели 2027 получили модернизированную перекладину задней подвески и обновленные сайлентблоки, что должно сделать езду разбитыми дорогами значительно более мягкой. Под капотом остается проверенная классика.

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Покупателям предлагают 3,3-литровую рядную турбошистку на 280 или 340 лошадиных сил, работающую в паре с 48-вольтовой гибридной системой и восьмиступенчатым автоматом. Никуда не пропал и плагин-гибрид на базе 2,5-литрового двигателя. Эта установка выдает 323 силы и позволяет проехать исключительно на электротяге около 43 километров.

Новые опции и цвета

Оснащение стало богаче уже в базе. Даже начальная версия имеет 19-дюймовые диски, электропривод багажника, трехзонный климат-контроль и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Топовые комплектации теперь кичатся встроенным голосовым помощником Alexa и фирменной онлайн-навигацией.

Кроме того, палитру кузовов расширили новые оттенки, среди которых стильные Navy Blue Mica и Aero Gray Metallic. Представители бренда надеются, что преобразование CX-90 на единственное семейство среднеразмерных кроссоверов уменьшит путаницу в дилерских центрах.