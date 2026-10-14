Радикальные изменения от Mercedes-Benz: новые строительные грузовики получат неожиданно широкие кабины

Как сообщает профильное издание 40ton , недавно на немецкой автомагистрали A8 заметили закамуфлированный тестовый прототип, визуально очень напоминающий модель Mercedes-Benz Arocs. Главная интрига в том, что эта машина имеет нетипичную конфигурацию.

До сих пор производитель четко разделил свои грузовики на две категории по ширине. Флагманские магистральные тягачи получили полноценные широкие кабины, где боковые панели вышли заподлицо с крыльями.

Вместо этого специализированная техника , такая как автовозы, топливозаправщики или строительные самосвалы, удовлетворялась более узкими вариантами. Из-за изогнутых колесных арок внутреннее пространство такой машины сокращалось примерно на 20 сантиметров, а кресла приходилось смещать ближе к центру салона.

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Конец эпохи тесных кабин

По всей видимости, теперь Mercedes-Benz решил отказаться от этого деления и пойти по пути большинства конкурентов.. Еще в августе на испытаниях засветился тягач для местных перевозок с двумя ступенями и широким кузовом, а теперь очередь дошла и до тяжелой строительной техники.

Закамуфлированный самосвал Mercedes-Benz на тестах в Германии. Фото: 40ton.net

Официальных заявлений о дате выхода новинки на рынок компания пока не сделала. Также остается загадкой срок премьеры долгожданной удлиненной спальни кабины для флагманского Actros, ранее замеченной на стоянках во Франции.

Масштабные планы бренда

Как уже сообщалось на нашем сайте, немецкий производитель сейчас активно обновляет европейские автопарки. Подразделение Mercedes-Benz Trucks недавно получило гигантский заказ от литовского перевозчика Girteka.