Радикальные изменения от Mercedes-Benz: представлен первый собственный кроссовер AMG GT SUV на 1169 сил

Как сообщает Mercedes-Benz, новая модель построена на специализированной высокопроизводительной архитектуре AMG.EA. Автомобиль сочетает в себе практичность большого семейного внедорожника с динамикой и управляемостью настоящего спорткара.

Три мотора и формульные технологии

Покупателям предложат три модификации новинки: базовую GT 53, среднюю GT 55 и флагманскую GT 63. Самая мощная версия оснащена тремя инновационными электромоторами, суммарно выдающими впечатляющие 860 кВт или 1169 лошадиных сил.

Благодаря такой отдаче тяжелый кроссовер выстреливает с места до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость топовой комплектации ограничена электроникой на отметке 270 км/ч.

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"Мы переносим центральные инновации нашей архитектуры в сегмент полноразмерных внедорожников, устанавливая новые стандарты электрической производительности", – Йорг Бурцер, член правления компании.

Батарея и рекордная скорость зарядки

Инженеры из Аффальтербаха применили 800-вольтовую тяговую батарею, вдохновленную технологиями Формулы-1. Аккумуляторный блок доступен в двух вариантах емкости – на 106 и 128 кВтч, причем элементы питания имеют систему прямого жидкостного охлаждения. Это позволило реализовать чрезвычайно высокую мощность подзарядки постоянным током – до 710 кВт для старшей батареи. На соответствующей станции от 10 до 80 процентов кроссовер заряжается всего за 12 минут.

Умная подвеска и активная аэродинамика

За комфорт и управляемость отвечает новая ходовая часть AMG ACTIVE RIDE CONTROL+. Она получила гидравлическую систему активной стабилизации кренов, которая заменяет традиционные стабилизаторы поперечной стойкости. Дополнительную маневренность в городе и стабильность на трассе обеспечивает система полноуправляемого шасси.

Задние колеса могут поворачиваться на угол до 6 градусов, зрительно уменьшая радиус разворота. Аэродинамика кроссовера также адаптивна. Специальный крышный спойлер и активные жалюзи в переднем бампере автоматически изменяют свое положение в зависимости от скорости, снижая сопротивление воздуха или увеличивая прижимную силу.

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Интерьер модели сфокусирован на водителе, предлагая глубокую спортивную посадку и несколько массивных экранов информационно-развлекательной системы MBUX. Мультимедиа поддерживает работу с тремя агентами искусственного интеллекта, включая ChatGPT, для голосового управления функциями авто.

Заказы на базовую версию GT 53 открываются в Европе уже 20 октября по цене от 113 тысяч евро. Более мощные модификации появятся в продаже весной 2027 года.

Будущее Mercedes-AMG?