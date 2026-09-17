Радикальные изменения от Volvo: шведы готовят 13 новых моделей к 2030 году

Как сообщает издание InsideEVs, Компания Volvo готовится к беспрецедентному шагу. К концу десятилетия на рынок выйдет сразу 13 новых моделей, из которых семь предназначены для Европы и США, а еще шесть разрабатываются специально для Китая. Такой шаг стал ответом на падение продаж бренда первой половины этого года.

Сверхбыстрая зарядка и новые технологии

Что это значит для нас на практике? Европейские модели, традиционно попадающие и на украинский рынок, будут построены на современных платформах SPA2 и SPA3. Главная инновация – поддержка 800-вольтовой архитектуры. Это означает, что новые электромобили Volvo будут заряжаться на скоростных станциях в считанные минуты, что сделает дальние поездки более комфортными.

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Какие модели ждать водителям

Ожидается, что все новые автомобили для западных рынков будут полностью электрическими или гибридами третьего поколения. По предварительным данным, уже в 2028 году мы можем увидеть электрические версии седана S60 и универсала V70. Кроме того, линейку пополнит совершенно новый кроссовер EX50.

Покупать станет проще

Кроме самих машин, Volvo изменяет и подход к клиенту. Компания обещает максимально прозрачные цены, упрощенные комплектации и специальные версии авто для быстрой доставки. Это позволит избежать долгих месяцев ожидания заказанного автомобиля. Благодаря новым платформам и программному обеспечению машины будут регулярно получать обновления "по воздуху".