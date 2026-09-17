Радикальные изменения от Volvo: шведы готовят 13 новых моделей к 2030 году

ФОТО: Volvo|
Volvo XC70 PHEV
Как сообщает издание InsideEVs, Компания Volvo готовится к беспрецедентному шагу. К концу десятилетия на рынок выйдет сразу 13 новых моделей, из которых семь предназначены для Европы и США, а еще шесть разрабатываются специально для Китая. Такой шаг стал ответом на падение продаж бренда первой половины этого года.
Сверхбыстрая зарядка и новые технологии
Что это значит для нас на практике? Европейские модели, традиционно попадающие и на украинский рынок, будут построены на современных платформах SPA2 и SPA3. Главная инновация – поддержка 800-вольтовой архитектуры. Это означает, что новые электромобили Volvo будут заряжаться на скоростных станциях в считанные минуты, что сделает дальние поездки более комфортными.
Какие модели ждать водителям
Ожидается, что все новые автомобили для западных рынков будут полностью электрическими или гибридами третьего поколения. По предварительным данным, уже в 2028 году мы можем увидеть электрические версии седана S60 и универсала V70. Кроме того, линейку пополнит совершенно новый кроссовер EX50.
Покупать станет проще
Кроме самих машин, Volvo изменяет и подход к клиенту. Компания обещает максимально прозрачные цены, упрощенные комплектации и специальные версии авто для быстрой доставки. Это позволит избежать долгих месяцев ожидания заказанного автомобиля. Благодаря новым платформам и программному обеспечению машины будут регулярно получать обновления "по воздуху".