Радикальные изменения в дизайне и 720 км хода: MAN рассекретил новый электротягач eTGX

Как сообщает издание Eurotransport.de, полноценная мировая премьера тяжелого грузовика состоится через несколько дней на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере. В настоящее время компания из Мюнхена поделилась ключевыми техническими характеристиками и особенностями обновленной конструкции.

Инженеры существенно переработали переднюю часть автомобиля, выдвинув ее вперед на 120 миллиметров. MAN максимально использовал новые европейские нормы по габаритам, чтобы улучшить аэродинамику и повысить уровень безопасности.

Больше энергии и быстрая зарядка

Водители точно оценят улучшенную обзорность. Раму лобового стекла опустили ниже, а в пассажирских дверях появилось специальное "бордюрное окно", позволяющее лучше видеть пешеходов и велосипедистов в слепых зонах.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Тягач получил батареи нового поколения, предлагающие на 10 процентов больше полезной емкости. Вместе с более мощной на 20 процентов системой рекуперации это сделало новый eTGX на три процента эффективнее предшественника.

Описание производителя пока скупое на детали и подробности eTGX, но на запланированной через неделю премьере многое будет озвучено. Фото: MAN Truck & Bus

По расчетам производителя, типичный полуприцеп 4x2 с шестью аккумуляторными блоками общей емкостью 552 кВт-ч сможет проехать до 660 километров. А вот версия 6x2, которая появится спустя некоторое время, с семью батареями на 644 кВт-ч преодолеет 720 километров без подзарядки.

С получасовым циклом зарядки

Мощность силовых установок теперь варьируется от 333 до 598 лошадиных сил. При этом габариты и вес аккумуляторов не изменились, а благодаря поддержке стандарта MCS и мощности 750 кВт зарядка занимает около 30 минут.

Председатель правления MAN Truck&Bus Александр Власкамп отметил, что эта модель является следующим большим шагом к декарбонизации дальних перевозок.