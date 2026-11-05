Радикальные изменения: в ЕС могут разрешить продажу авто с ДВС после 2035 года

Согласно официальным данным профильного комитета Европарламента, европейские чиновники решили посмотреть жесткий курс на тотальную электромобилизацию. Вместо ранее предложенного Еврокомиссией радикального сокращения выбросов углекислого газа на 90% по сравнению с базовым 2021 годом теперь предлагается более адекватный показатель в 87,5%.

Кроме того, автопроизводители получат интересную лазейку для выполнения этих нормативов. Они смогут компенсировать еще 7,5 процентного пункта сокращения выбросов, если при сборе машин будут использовать специальную экологическую сталь, произведенную исключительно на территории стран ЕС.

Что это значит для водителей

На практике такая математика кардинально изменяет правила игры на европейском рынке. Благодаря новым поблажкам автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а особенно популярные ныне плагин-гибриды, смогут легально занимать до 39% от общих продаж новых легковушек после 2035 года.

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Окончательную точку по этому вопросу Европарламент должен поставить уже в декабре этого года. После финального голосования начнется сложный этап переговоров с правительствами всех стран-членов ЕС, которые должны имплементировать эти изменения в национальном законодательстве.

Напомним, что европейский авторынок оказывает непосредственное влияние на то, какие машины будут попадать к нам. Если европейцы продолжат выпускать гибриды и бензиновые авто, украинские водители также не останутся без вечного транспорта в ближайшие десятилетия.