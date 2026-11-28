Согласно новой Европейской директивой 2025/2205, повышенный лимит веса касается, прежде всего, транспортных средств на альтернативных источниках энергии. Главной причиной такого шага стал массивный вес аккумуляторных батарей в электрических фургонах, который "съедал" полезную нагрузку коммерческого транспорта.

Раньше производителям приходилось жертвовать грузоподъемностью, чтобы вписаться в стандартные 3,5 тонны. Теперь дополнительные 750 килограмм компенсируют вес электропривода, поэтому предпринимателям не придется покупать большие машины или заставлять водителей получать грузовые права категории C1.

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Главные условия и сроки внедрения

Нововведение не означает, что каждый новичок сможет сразу сесть за руль тяжелого фургона. Право управлять машинами до 4250 кг получат только автомобилисты, которые имеют водительский стаж в категории B не менее двух лет.

Официально новые правила должны работать до 26 ноября 2027 года. Тем не менее, депутаты Европарламента активно продвигают поправки, чтобы сократить этот переходный период и обязать страны-члены ЕС ввести изменения уже к 31 декабря 2026 года.

Отдельный бонус был предусмотрен для тех, кто ездит с прицепом. При соблюдении некоторых технических условий водителям разрешат управлять автопоездом с общей максимальной массой до 5000 килограммов.

Что будет с кемперами и локальными законами

А вот владельцам тяжелых автофургонов для путешествий придется подождать. Европейская директива вывела кемперы в отдельную категорию, на которую учащенное повышение лимитов не распространяется.

Чтобы легально управлять тяжелым домом на колесах, водителям придется проходить специальную подготовку или сдавать дополнительные экзамены. Точный формат обучения каждая страна будет определять самостоятельно.

Интересно, что у соседней Словакии уже есть подобный опыт. Тамошние водители еще с 2022 года могут управлять "зелеными" авто до 4250 кг после двух лет стажа, но новые общеевропейские правила оказались значительно лояльнее и убрали лишние бюрократические ограничения по грузоподъемности.