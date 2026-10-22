Радикальные изменения в линейке Acura: бренд готовит два новых кроссовера и возвращает RDX в виде гибрида

Как сообщает издание Automotive News, руководство компании уже провело закрытую встречу с дилерами в Лас-Вегасе, где продемонстрировало будущие новинки. Производитель делает серьезную ставку на сегмент SUV, ведь в прошлом году продажи составили чуть более 133 тысяч машин и для достижения амбициозных целей текущего ассортимента откровенно мало.

Первым серьезным пополнением станет совершенно новый внедорожник, построенный на архитектуре нового Honda Passport. Автомобиль сохранит классический двигатель внутреннего сгорания, но получит уникальный дизайн кузова с оригинальным капотом и более грубым оформлением.

Представители бренда отмечают, что данная модель поступит в продажу в первой половине 2028 года. Новинка обеспечит клиентам необходимые возможности для приключений на природе вместе с современным и премиальным стилем.

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Тизер нового внедорожника Acura

Флагманский гигант и гибридное будущее

Настоящей бомбой должна стать разработка крупнейшего в истории марки восьмиместного кроссовера. Этот великан получит дизайн в стиле Range Rover и разделит платформу со следующим поколением MDX. Появление столь крупного трехрядного SUV позволит японцам напрямую конкурировать с такими мастодонтами, как Cadillac Escalade и Lexus TX. Ожидается, что производство флагмана стартует ближе к концу текущего десятилетия.

Что касается актуальной линейки, то популярный кроссовер RDX в скором времени уйдет на короткую паузу, чтобы вернуться уже в виде полноценного гибрида. Это будет первая модель Acura, примеряющая фирменную двухмоторную гибридную систему компании. Кроме того, к концу года дилеры получат лимитированную версию Integra Type S и специальные исполнения актуальных ADX и MDX.



Тизер Acura RDX Hybrid

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