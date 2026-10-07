Радикальные изменения в немецком автопроме: почему закроют пять заводов и уволят 200 тысяч человек

Как сообщают аналитики консалтинговой компании Roland Berger в своем новом исследовании, количество работников у немецких автопроизводителей и поставщиков сократится с нынешних 692 тысяч до примерно 490 тысяч.

Под удар попадут не только рабочие на конвейерах, но и около 95 тысяч косвенных должностей и 15 тысяч менеджеров руководящего звена.

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Проценты минусиют на пять лишних заводов

Главная проблема заключается в катастрофическом недозагрузке предприятий. Сейчас немецкие автомобильные заводы работают всего на 60 процентов от своих возможностей, тогда как для прибыльной работы требуется не менее 75-80 процентов.

" У нас есть мощности для производства более шести миллионов автомобилей, но строим лишь чуть более четырех миллионов, – Феликс Могге, партнер Roland Berger.

По его словам, чисто математически это означает, что в Германии сейчас работает по меньшей мере пять лишних заводов. Избежать болезненной корректировки мощностей и закрытия предприятий просто не получится, ведь возвращения к прежним рекордным объемам выпуска уже не ожидается.

Почему немцы проигрывают конкуренцию

Кроме полупустых цехов Германия как производственная площадка серьезно проигрывает в расходах. Китайские бренды имеют преимущество в себестоимости машины на уровне 30 процентов благодаря более дешевым батареям, материалам и рабочей силе.

" Хотя немецкие производители технологически догнали ведущих мировых игроков, разницу в цене около 30 процентов больше нельзя компенсировать только силой бренда, – говорит Феликс Могге, партнер Roland Berger.

Еще один критический фактор – быстрота создания новых моделей. Если китайцы способны разработать новый автомобиль с нуля всего за 24 месяца, то немцам на это нужно 48 месяцев или даже больше.

Что делать для спасения отрасли

Эксперты отмечают, что реалистической целью для немецкого автопрома должно стать сокращение цикла разработки хотя бы до 30–36 месяцев. Кроме того, компаниям придется объединять усилия в создании программного обеспечения, ведь его доля в затратах к 2030 году вырастет более чем вдвое.

Свою роль должно сыграть и государство, ускорив бюрократические процедуры по переоборудованию заводов. Правительству также придется профинансировать масштабные программы переквалификации более 50 тысяч работников, чтобы научить их работать с искусственным интеллектом, робототехникой и новыми типами батарей.