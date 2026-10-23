Радикальные изменения в свете: новый Audi Q9 получил гибкие OLED-панели толщиной из волос

Как сообщает Audi, Инновационная оптика дебютирует на флагманской модели Q9. Основой для этого решения стало использование ультратонкого стекла толщиной всего 0,1 миллиметра, что можно сравнить с человеческим волосом. Благодаря такой минимальной толщине панели способны изгибаться с радиусом до 200 миллиметров. Это позволяет световым элементам идеально повторять сложные контуры кузова кроссовера.

Как это работает на практике

Трехмерный дизайн имеет вполне практичную пользу для безопасности движения. Поскольку OLED-элементы расположены на наружных краях задних фонарей, габариты автомобиля прекрасно видны даже под острым углом сбоку.

Третье поколение цифровых OLED-фонарей превратилось в полноценное средство коммуникации. Система способна выводить предупредительные символы прямо на заднюю оптику, чтобы заблаговременно сигнализировать водителям позади об аварии, пробке или экстренном торможении.

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"Для нас свет означает прежде всего безопасность, то есть возможность видеть и быть замеченным",– Штефан Берлиц, руководитель отдела разработки освещения Audi. По его словам, изогнутые панели выводят взаимодействие автомобиля с окружающими на совершенно новый уровень.

Матричные фары и проекции на асфальт

Впереди новый Audi Q9 оснастили цифровыми фарами Matrix LED, использующими новейшую технологию микросветодиодов. В одном небольшом модуле шириной 13 миллиметров размещено более 25 тысяч индивидуальных пикселей. Такая плотность позволяет системе не просто освещать дорогу, а рисовать на асфальте подсказки высокого разрешения.

Например, при повороте или смене полосы ночью автомобиль проектирует на дорогу динамический указатель поворота, что делает маневр понятным пешеходам и велосипедистам.

Десять лет эволюции

Напомним, что история успеха органических светодиодов в серийных авто германской марки началась еще в 2016 году. Тогда первой моделью с такой технологией стало спортивное купе Audi TT RS.

Уже в 2020 году на модели Q5 появилась возможность персонализации световой подписи, а в 2024 году кроссовер Q6 e-tron получил второе поколение системы с функцией индикации приближения Теперь же флагманский Q9 задает новый стандарт для всей индустрии.