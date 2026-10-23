Радикальные изменения в свете: новый Audi Q9 получил гибкие OLED-панели толщиной из волос

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Audi Q9 с трехмерными изогнутыми OLED-фонарями
Как сообщает Audi, Инновационная оптика дебютирует на флагманской модели Q9. Основой для этого решения стало использование ультратонкого стекла толщиной всего 0,1 миллиметра, что можно сравнить с человеческим волосом. Благодаря такой минимальной толщине панели способны изгибаться с радиусом до 200 миллиметров. Это позволяет световым элементам идеально повторять сложные контуры кузова кроссовера.
Как это работает на практике
Трехмерный дизайн имеет вполне практичную пользу для безопасности движения. Поскольку OLED-элементы расположены на наружных краях задних фонарей, габариты автомобиля прекрасно видны даже под острым углом сбоку.
Третье поколение цифровых OLED-фонарей превратилось в полноценное средство коммуникации. Система способна выводить предупредительные символы прямо на заднюю оптику, чтобы заблаговременно сигнализировать водителям позади об аварии, пробке или экстренном торможении.
"Для нас свет означает прежде всего безопасность, то есть возможность видеть и быть замеченным",– Штефан Берлиц, руководитель отдела разработки освещения Audi. По его словам, изогнутые панели выводят взаимодействие автомобиля с окружающими на совершенно новый уровень.
Матричные фары и проекции на асфальт
Впереди новый Audi Q9 оснастили цифровыми фарами Matrix LED, использующими новейшую технологию микросветодиодов. В одном небольшом модуле шириной 13 миллиметров размещено более 25 тысяч индивидуальных пикселей. Такая плотность позволяет системе не просто освещать дорогу, а рисовать на асфальте подсказки высокого разрешения.
Например, при повороте или смене полосы ночью автомобиль проектирует на дорогу динамический указатель поворота, что делает маневр понятным пешеходам и велосипедистам.
Десять лет эволюции
Напомним, что история успеха органических светодиодов в серийных авто германской марки началась еще в 2016 году. Тогда первой моделью с такой технологией стало спортивное купе Audi TT RS.
Уже в 2020 году на модели Q5 появилась возможность персонализации световой подписи, а в 2024 году кроссовер Q6 e-tron получил второе поколение системы с функцией индикации приближения Теперь же флагманский Q9 задает новый стандарт для всей индустрии.