Как сообщает издание Motor1 Со ссылкой на официальное заявление студии BBC, телевизионный кулинар возглавит совершенно новый состав соведущих. Руководство телеканала возлагает большие надежды на перезапуск, ведь программа находилась в замороженном статусе с конца 2023 года.

Производство предыдущих сезонов пришлось экстренно свернуть в конце 2022 года. Причиной послужила ужасная авария, во время которой бывший соведущий Эндрю Флинтофф получил серьезные травмы, что заставило продюсеров поставить проект на длительную паузу.

Сам Рамзи признается, что его пристрастие к автомобилям зародилось еще в раннем детстве. "Я хочу привнести свежую энергию и амбиции в шоу для нового поколения зрителей",– отметил новый фронтмен проекта.

Кто составит компанию шеф-повара

Имена других участников команды держатся в строгом секрете. Директор по развлечениям студии Эд Гарвард пока отказывается комментировать кадровый вопрос, хотя еще летом ходили слухи, что одно из мест может занять известный комик Джимми Карр.

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Традиционно формат передачи предполагал наличие трех главных лиц в кадре. Однако инсайдеры намекают, что предстоящее возрождение может принести радикальные изменения в привычную структуру шоу.

Тяжелое наследие прошлого