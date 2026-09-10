Радикальные изменения в украинском БТР-4: обновленная машина получила натовский калибр и удобную аппарель

Как сообщают профильные ресурсы Оборонка и Militarny, главной фишкой модернизированного бронетранспортера от ХКБМ стал дистанционно управляемый боевой модуль БМ-11 Топаз. Эта система позволяет оператору и командиру управлять огнем из безопасных мест внутри корпуса.

Арсенал обновленной машины поражает своей универсальностью. Топаз оснастили отечественной 30-миллиметровой автоматической пушкой ЗТМ-1-01, спаренным пулеметом калибра 7,62 миллиметра, а также 40-миллиметровым гранатометом KBA.419 и мощным противотанковым комплексом Барьер.

Независимо от того, куда возвращена башня, у командира экипажа полный контроль над ситуацией. Для этого разработчики предусмотрели современный панорамный прицел, прекрасно видящий местность как днем, так и ночью через тепловизионный канал.

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Комфорт для десанта и кризис на производстве

Еще одно крайне важное и практическое нововведение касается десантного отделения БТР-4Э. Старые неудобные люки наконец-то заменили полноценной кормовой аппаратурой, которая кардинально упрощает и ускоряет высадку пехоты в боевых условиях.

В самом отсеке теперь установлено семь специальных противоминных кресел для бойцов. Там же обустроили рабочее место для оператора-наводчика боевого модуля.

Вот такой вид имеет обновленный БТР-4 с дистанционно управляемым боевым модулем БМ-11 Топаз и антидроновой решетчатой защитой. Фото: Оборонка

Несмотря на крутые технические решения, ситуация на самом предприятии остается напряженной. После релокации из Харькова завод успел выпустить более 600 бронетранспортеров, но сейчас оказался на грани выживания из-за отсутствия государственных контрактов. Из-за такого положения дел руководство компании уже готовится к сокращению персонала и возлагает большие надежды именно на зарубежных покупателей.

" Мы за свои средства закупили комплектующие для производства 200 бронетранспортеров под государственные гарантии, но заказов не получили. И больше всего боимся, что мы сейчас договоримся о первом экспортном контракте, а государство его заблокирует, потому что у него есть потребность, – признаются разработчики.

Первое внимание привлекает не столько боевой модуль Топаз, сколько антдроновая ливрея. Фото: Militarnyi

Что еще показали на выставке

Напомним, что модернизированный БТР-4 стал не единственной украинской новинкой на польской выставке MSPO. Компания Украинская бронетехника также привезла туда две свежие разработки: легкобронированную машину Сайгак-1 и защищенный MRAP Варта 3.

Как уже сообщалось ранее, конструкторское бюро ХКБМ параллельно работает над другими амбициозными проектами. В частности, недавно был представлен концепт тяжелой 35-тонной боевой машины пехоты Пегас.