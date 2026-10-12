Радикальные концепты от Peugeot: чем удивляют новые RCZ Vision и 816-сильный E-T16

Как сообщает официальная прессслужба Peugeot, на стенде выставки Paris Expo Porte de Versailles компания открыла свое видение следующих поколений серийных авто. Главной фишкой обеих новинок стал отказ от классического руля в пользу революционного штурвала Hypersquare, работающего исключительно по проводам без механической связи с колесами.

Экстремальный наследник раллийной легенды

Концепт E-T16 создан в честь 40-летия побед классического 205 T16 в чемпионате мира по ралли. Однако теперь это чисто электрический гиперхэтчбек, разработанный совместно с подразделением Peugeot Sport. Три электромотора выдают 816 лошадиных сил, что делает его самым мощным автомобилем в истории французской марки.

Динамика действительно впечатляет: отметку в 300 км/ч машина одолевает за 16 секунд, а первая сотня покоряется всего за 2,5 секунды. Чтобы аккумуляторы не перегревались при таких нагрузках, инженеры применили гоночную технологию бокового охлаждения элементов питания. Благодаря 800-вольтной архитектуре батарея на 85 кВтч заряжается до 80 процентов менее чем за 15 минут.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Этот концепт переосмысливает линии будущего серийного E-208, доводя каждую пропорцию экстриму",– Маттиас Хоссан, шеф-дизайнер Peugeot. По его словам, такой радикальный дизайн превращает спортивность в настоящий язык форм.

Элегантность и твердотельные батареи

Вторая премьера– это идейный преемник стильного купе RCZ, выпускавшегося до 2015 года. Модель RCZ Vision построена на новейшей платформе STLA One и оснащена инновационной твердотельной батареей, разработанной вместе с Factorial Energy. Это позволило сделать аккумулятор очень тонким.– всего 110 миллиметров.

Электрическая установка на 500 сил обеспечивает запас хода до 600 километров, а потребление энергии заявлено на уровне скромных 11,5 кВт-ч на сотню. Благодаря напряжению в 1000 вольт пополнить заряд можно всего за 10 минут, что делает эксплуатацию такого электрокара максимально комфортной.

В салоне обеих машин царит минимализм и цифровизация. Вместо накопления экранов разработчики использовали прозрачные MicroLED-дисплеи, не перекрывающие обзор и позволяющие водителю сосредоточиться на дороге. А для отделки сидений применили инновационную кожу Pelinova, изготавливаемую из переработанных остатков кожевенного производства.

"Мы демонстрируем наше видение автомобиля, полностью ориентированного на будущее и созданного для максимального удовольствия от вождения",– Ален Фави, генеральный директор Peugeot. Он добавил, что дизайн и технологии могут работать вместе для создания действительно желаемого продукта.

Напомним, что Парижский автосалон продлится до 18 октября. Ожидается, что многие из представленных на концептах решений, в частности штурвал Hypersquare, появятся на серийных моделях бренда в ближайшие годы.