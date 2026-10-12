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Радикальные концепты от Peugeot: чем удивляют новые RCZ Vision и 816-сильный E-T16

На Парижском автосалоне 2026 года французский бренд представил два концептуальных электромобиля, определяющих будущий дизайн и технологии марки. Речь идет о возрожденном купе RCZ Vision с твердотельной батареей и экстремальном 816-сильном хэтчбеке E-T16, который разгоняется до сотни всего за 2,5 секунды.
Peugeot показал концепты RCZ Vision и E-T16 в Париже
Данила Северенчук
logo12 октября, 15:00
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Как сообщает официальная прессслужба Peugeot, на стенде выставки Paris Expo Porte de Versailles компания открыла свое видение следующих поколений серийных авто. Главной фишкой обеих новинок стал отказ от классического руля в пользу революционного штурвала Hypersquare, работающего исключительно по проводам без механической связи с колесами.

Экстремальный наследник раллийной легенды

Концепт E-T16 создан в честь 40-летия побед классического 205 T16 в чемпионате мира по ралли. Однако теперь это чисто электрический гиперхэтчбек, разработанный совместно с подразделением Peugeot Sport. Три электромотора выдают 816 лошадиных сил, что делает его самым мощным автомобилем в истории французской марки.

Динамика действительно впечатляет: отметку в 300 км/ч машина одолевает за 16 секунд, а первая сотня покоряется всего за 2,5 секунды. Чтобы аккумуляторы не перегревались при таких нагрузках, инженеры применили гоночную технологию бокового охлаждения элементов питания. Благодаря 800-вольтной архитектуре батарея на 85 кВтч заряжается до 80 процентов менее чем за 15 минут.

Топливо
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"Этот концепт переосмысливает линии будущего серийного E-208, доводя каждую пропорцию экстриму",– Маттиас Хоссан, шеф-дизайнер Peugeot. По его словам, такой радикальный дизайн превращает спортивность в настоящий язык форм.

Элегантность и твердотельные батареи

Вторая премьера– это идейный преемник стильного купе RCZ, выпускавшегося до 2015 года. Модель RCZ Vision построена на новейшей платформе STLA One и оснащена инновационной твердотельной батареей, разработанной вместе с Factorial Energy. Это позволило сделать аккумулятор очень тонким.– всего 110 миллиметров.

Электрическая установка на 500 сил обеспечивает запас хода до 600 километров, а потребление энергии заявлено на уровне скромных 11,5 кВт-ч на сотню. Благодаря напряжению в 1000 вольт пополнить заряд можно всего за 10 минут, что делает эксплуатацию такого электрокара максимально комфортной.

В салоне обеих машин царит минимализм и цифровизация. Вместо накопления экранов разработчики использовали прозрачные MicroLED-дисплеи, не перекрывающие обзор и позволяющие водителю сосредоточиться на дороге. А для отделки сидений применили инновационную кожу Pelinova, изготавливаемую из переработанных остатков кожевенного производства.

"Мы демонстрируем наше видение автомобиля, полностью ориентированного на будущее и созданного для максимального удовольствия от вождения",– Ален Фави, генеральный директор Peugeot. Он добавил, что дизайн и технологии могут работать вместе для создания действительно желаемого продукта.

Напомним, что Парижский автосалон продлится до 18 октября. Ожидается, что многие из представленных на концептах решений, в частности штурвал Hypersquare, появятся на серийных моделях бренда в ближайшие годы.

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