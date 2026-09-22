В Нидерландах массово "зашивают" обочину металлическими боллардами: известна причина

Как сообщают эксперты RTL Нидерланды, дорожное управление Rijkswaterstaat взялось за широкие обочины, аварийные полосы и выезды из паркингов. План предусматривает монтаж прочных столбиков с пластиковыми крышками, которые невозможно демонтировать или сдвинуть силой.

Наибольшее новшество ударит по маршрутам на юге страны, в том числе в провинциях Лимбург и Северный Брабант. Там фиксируют самый интенсивный трафик коммерческого транспорта.

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Борьба с парковкой на обочине

Ранее голландцы уже тестировали похожую практику на выездах из популярных зон отдыха. Но тогда использовали временные переносные конструкции, тогда как сейчас речь идет о капитальном и долгосрочном решении.

Первые результаты этой кампании уже можно увидеть своими глазами. Стационарные болларды появились вдоль оживленной автомагистрали A16, соединяющей Роттердам с бельгийской границей, особенно в районе Газелдонка.

За незаконно остановленный на обочине автомагистрали грузовик дорожные инспекторы или полицейские могут выписать штраф в размере 320 евро плюс еще 9 евро за административные расходы. Фото: 40ton.net

Реакция перевозчиков и реальная проблема

Голландская ассоциация перевозчиков TLN подвергла жесткой критике инициативу дорожников. Представители организации отмечают, что водители нарушают правила вынужденно, поскольку им просто негде стать на обязательную паузу.

Нидерланды – это страна с самым большим трафиком и наименьшим количеством парковочных мест. Эту тему, в частности, очень активно продвигают журналисты издающейся в Нидерландах региональной ежедневной газеты BN DeStem. (см. видео ниже).

" Когда нет места для парковки, а законодательство о времени вождения и отдыха требует остановки, иногда не остается другого варианта, кроме как остановиться на стоянку. Решение заключается не в установке болардов на обочине, а, прежде всего, в расширении вместимости парковочных мест для грузовиков, – заявили в ассоциации. TLN

Карта Нидерландов с дефицитом паркомест для грузовиков (tekort truckparkeerplaatsen) по регионам. Инфографика: RTL Нидерланды

Проблема дефицита тысяч мест для грузовиков обсуждается годами, но правительство ее упорно игнорирует. Поэтому позиция TLN максимально четкая: вместо того, чтобы тратить бюджеты на металлические столбики, властям следует наконец-то инвестировать в развитие нормальной инфраструктуры для дальнобойщиков.