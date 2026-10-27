Радикальный гибрид на 436 сил: BYD выводит на европейский рынок пикап SHARK

Как сообщает BYD, продажи новой модели стартуют в ближайшие месяцы, причем первыми оценить автомобиль смогут покупатели в Великобритании. Пикап построен на крепкой рамной платформе с использованием технологии интеграции батареи непосредственно в шасси, что существенно повышает жесткость кузова на тяжелом бездорожье.

Исполнительный вице-президент компании Стелла Ли отметила, что этот сегмент идеально подходит для их фирменной технологии. "Мы уверены, что SHARK по достоинству оценят клиенты по всей Европе, которые хотят такой тип автомобиля, но не готовы идти на компромиссы по эффективности или комфорту",– отметила топ-менеджер.

Дизайн хищника и продуманный салон

Облик грузовика создавался учитывая морскую тематику, а именно– на акулу. Светодиодная полоса спереди и широко расставленные фары имитируют глаза хищника, тогда как массивная радиаторная решетка и нижняя часть бампера напоминают открытую пасть перед атакой.

Внутри разработчики отошли от спартанских традиций класса, предложив водителям вполне легковой комфорт. На передней панели разместили 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и огромный 15,6-дюймовый мультимедийный экран, а задним пассажирам выделили почти 90 сантиметров пространства для ног благодаря совершенно ровному полу.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Техника, оставляющая дизели сзади

Главная гордость инженеров– система Super Hybrid DMO, объединяющая 1,5-литровый бензиновый турбомотор и два мощных электрических двигателя на обеих осях. Суммарная отдача достигает 436 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, что позволяет тяжелой машине выстреливать до первой сотни всего за 5,7 секунды.

Питающая электромоторы литий-железо-фосфатная батарея Blade рекордной для класса емкости– 32,2 кВт-ч. Благодаря поддержке быстрой зарядки постоянным током пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов можно всего за 21 минуту, а общий запас хода с полным баком достигает 675 километров.

Для тех, кто планирует использовать пикап для работы или активного отдыха, предусмотрели очень полезную функцию V2L. Автомобиль имеет две розетки, которые способны выдавать до 6 кВт мощности для подключения строительных инструментов, кофеварки или мойки высокого давления прямо посреди леса.

Богатое оснащение уже в базе

Европейцам предложат единственную, но максимальную комплектацию Design. Она включает в себя обивку из веганской кожи, подогрев и вентиляцию сидений, премиальную акустику Dynaudio на 12 динамиков и полный комплекс систем активной безопасности, благодаря которым модель уже получила пять звезд. в независимых тестах Euro NCAP.

Напомним, что конкуренция в сегменте электрифицированных пикапов стремительно обостряется. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно бренд Chery анонсировал собственный брутальный грузовик с дизельным гибридом на 469 сил., которая должна стать прямым оппонентом для новинки от BYD.