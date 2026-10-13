Радикальный ответ конкурентам: новый пикап Chery получил дизельный гибрид на 469 сил

Как сообщает Carscoops, китайский автопроизводитель завершает подготовку к старту продаж своей новой модели, выросшей из февральского концепта KP31. Первые поставки брутального грузовика запланированы уже к началу следующего года.

Главной фишкой автомобиля стала нестандартная силовая установка, ведь вместо привычного бензинового агрегата здесь был использован 2,5-литровый турбодизель в паре с электромотором. Питает систему массивная литий-железо-фосфатная батарея емкостью 34 кВт-ч, позволяющая проезжать до 96 километров исключительно на электротяге.

Больше тяги и серьезный арсенал

Суммарная отдача системы составляет значительные 469 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. По показателю мощности новинка идет ноздря в ноздрю с главным конкурентом BYD Shark 6, однако существенно опережает его по тяге, предлагая на 100 Нм больше.

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Для целевой аудитории таких машин куда важнее тот факт, что пикап способен тащить за собой прицеп весом до 3495 килограммов. Это ставит его в один ряд с такими признанными игроками рынка, как Toyota Hilux, Ford Ranger и Isuzu D-Max.

Внедорожный потенциал также не отстает, ведь уже в базовой комплектации машина получит переднюю, центральную и заднюю блокировку дифференциалов. Дополняют картину штатные вездеходные шины, независимая подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и надежные рессоры сзади.

Оснащение и ожидаемые цены

В салоне водителя будет встречать современная архитектура с 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и огромным 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы. За качественный звук будет отвечать аудиосистема на 14 динамиков, а за безопасность – полный комплекс современных электронных помощников.

Официальные прайсы пока держат в секрете, но эксперты ожидают ценника на уровне 62 900 долларов, чтобы на равных конкурировать с топовыми версиями оппонентов. Интересно, что впоследствии компания планирует выпустить еще и гибридную бензиновую версию, которая вместо рессор получит независимую заднюю подвеску для более мягкой езды.