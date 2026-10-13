Радикальный ответ конкурентам: новый пикап Chery получил дизельный гибрид на 469 сил

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Chery Stockman
Как сообщает Carscoops, китайский автопроизводитель завершает подготовку к старту продаж своей новой модели, выросшей из февральского концепта KP31. Первые поставки брутального грузовика запланированы уже к началу следующего года.
Главной фишкой автомобиля стала нестандартная силовая установка, ведь вместо привычного бензинового агрегата здесь был использован 2,5-литровый турбодизель в паре с электромотором. Питает систему массивная литий-железо-фосфатная батарея емкостью 34 кВт-ч, позволяющая проезжать до 96 километров исключительно на электротяге.
Больше тяги и серьезный арсенал
Суммарная отдача системы составляет значительные 469 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. По показателю мощности новинка идет ноздря в ноздрю с главным конкурентом BYD Shark 6, однако существенно опережает его по тяге, предлагая на 100 Нм больше.
Для целевой аудитории таких машин куда важнее тот факт, что пикап способен тащить за собой прицеп весом до 3495 килограммов. Это ставит его в один ряд с такими признанными игроками рынка, как Toyota Hilux, Ford Ranger и Isuzu D-Max.
Внедорожный потенциал также не отстает, ведь уже в базовой комплектации машина получит переднюю, центральную и заднюю блокировку дифференциалов. Дополняют картину штатные вездеходные шины, независимая подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и надежные рессоры сзади.
Оснащение и ожидаемые цены
В салоне водителя будет встречать современная архитектура с 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и огромным 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы. За качественный звук будет отвечать аудиосистема на 14 динамиков, а за безопасность – полный комплекс современных электронных помощников.
Официальные прайсы пока держат в секрете, но эксперты ожидают ценника на уровне 62 900 долларов, чтобы на равных конкурировать с топовыми версиями оппонентов. Интересно, что впоследствии компания планирует выпустить еще и гибридную бензиновую версию, которая вместо рессор получит независимую заднюю подвеску для более мягкой езды.