Радикальный шаг Audi: бренд вложит $4 млрд в новый завод для гигантских кроссоверов

Как сообщает издание Motor1, масштабное строительство начнется уже в следующем году, а первые автомобили сойдут с конвейера в начале 2030-х годов. До сих пор бренд традиционно возлагался на импорт, чтобы удовлетворить спрос американских покупателей, но теперь стратегия кардинально меняется.

Наличие собственной производственной базы за океаном позволит Audi собирать машины поближе к конечному потребителю. Это логический шаг, который существенно снизит расходы по логистике через Атлантику и защитит компанию от нестабильных торговых тарифов.

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Какие модели получат прописку в США

Официального перечня моделей пока нет, однако представители марки отмечают: "Мы планируем выпускать премиальные кроссоверы, специально адаптированные для нужд североамериканских клиентов". Скорее всего, речь идет о Q7 и абсолютно новый флагман Q9.

Поскольку завод в Джорджии заработает через пять лет, первые партии этих роскошных авто будут поставлять с предприятия в Братиславе. Впоследствии к ним может присоединиться и купеподобный кроссовер Q8, который делит платформу с Q7 и недавно получил подтверждение на выпуск следующего поколения.

Странная стратегия материнского концерна

У этой новости довольно интересный подтекст, ведь материнский концерн VW Group параллельно строит еще один завод в Южной Каролине. В предприятие для возрожденного бренда Scout Motors инвестируют 2 миллиарда долларов, чтобы выпускать там рамные внедорожники Traveler и пикапы Terra.

Обе площадки расположены на юго-востоке США, поэтому возникает логичный вопрос, почему бы не объединить производство. Руководство Scout ранее отмечало, что их мощности вполне способны собирать автомобили других марок концерна.

Однако немцы решили разделить сделки из-за различных производственных требований, логистики и позиционирования продуктов. Площадку Audi проектируют исключительно под несущие кузова премиумсегмента, тогда как Scout фокусируется на утилитарных рамных машинах.

Инвестиции на фоне жесткой экономии

Выделение таких колоссальных средств смотрится особенно интригующе на фоне глобальной программы сокращения затрат в VW Group. Автомобильный гигант сейчас активно ищет пути оптимизации и возобновления доходности из-за безумного давления конкурентов, особенно из Китая.

Несмотря на режим жесткой экономии, руководство просчитало все риски и пришло к выводу, что локализация в Северной Америке стоит на таких стартовых вложениях. Это четкий сигнал для рынка: концерн готов тратить миллиарды там, где видит реальные перспективы роста и борьбы с люксовыми конкурентами.