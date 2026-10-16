Радикальный суперкар над 911: Porsche показала концепт Mission S без экранов в салоне

Как сообщает Motor1, новый концепт демонстрирует будущее направление дизайна бренда и закладывает основу абсолютно новой платформы суперспортивных автомобилей. Эта архитектура должна стать постоянной частью модельного ряда компании.

Облик новинки вдохновлен такими иконами автоспорта, как 911, 959, 917 и GT1. Дизайнеры применили подход "плавающих объемов", где кузовные панели будто парят над самим автомобилем, а низкий нос и торпедообразные крылья переосмысливают классические черты для современной эпохи.

Наиболее заметным этот эффект есть в задней части, где концепция "автомобиль в автомобиле" окутывает двигатель. Активное заднее антикрыло аккуратно сливается с кузовом, а через вентиляционные отверстия можно увидеть элементы охлаждения, напоминающие легендарный 917-й.

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"Главной целью при создании Mission S было сделать его узнаваемым как Porsche с первого взгляда",– Михаэль Лайтерс, генеральный директор компании.

Никаких экранов, только хардкор

Интерьер суперкара оказался не менее драматичным, ведь вместо заполнения передней панели мониторами разработчики выбрали минималистичную компоновку. Две отчетливые линии проходят через торпедо и переходят в дверь, создавая эффект настоящего кокпита вокруг водителя.

За рулем расположены пять круглых аналоговых циферблатов с классическим тахометром по центру. Цифровые дисплеи здесь все же есть, но они скрыты за аналоговыми приборами, создавая уникальный трехмерный эффект, причем шкалы могут изменять положение в зависимости от режима вождения.

Вы не найдете здесь обычного центрального тачскрина или экрана для пассажира. Вместо этого инженеры предусмотрели выдвижной держатель смартфона с технологией Apple MagSafe, чтобы водитель мог использовать собственный гаджет для навигации.

Будущее без электричества