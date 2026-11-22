Как сообщают Дирекция дорог и автомагистралей Чехии и Минтранс страны, модернизация территории бывшего пограничного перехода продолжалась несколько лет и проходила в два этапа. Сначала строители обновили направление в сторону Германии, а теперь полностью завершили работы на противоположной стороне трассы, ведущей в Пльзень и Прагу.

Увеличение емкости оказалось действительно радикальным, ведь старая планировка таможни совершенно не соответствовала современному трафику. Теперь на обеих сторонах магистрали суммарно доступно 509 мест для крупногабаритных фур, 220 слотов для легковушек и еще 23 площадки для автобусов и кемперов.

Водители заметят серьезные изменения не только в количестве нового асфальта, но и в уровне комфорта. На территории построили новые душевые кабины, современные туалеты, крытые зоны отдыха и даже детские площадки.

Умные технологии и цена вопроса

Главной фишкой обновленного комплекса стала интеллектуальная система мониторинга свободного пространства. Специальные датчики помогают грамотно распределять грузовики по рядам, а информация о наличии мест сразу выводится на электронные навигационные табло вдоль трассы.

По информации чешских журналистов, масштабный проект реализовывал консорциум компаний Strabag и SUPTel. Первоначальная смета составила 648 миллионов крон (почти 26,49 млн евро), однако из-за инфляции и удорожания материалов финальный прайс вырос примерно до 750 миллионов крон (почти 30,66 млн евро).

" В ходе работ мы столкнулись с дефицитом асфальта и неожиданными бетонными конструкциями под землей. Строителям приходилось работать по 15 часов в сутки без выходных, чтобы успеть в дедлайн, – заявили представители подрядчика.

Это будет одна из самых больших парковочных зон в Европе, но проблему дефицита стоянок для коммерческого транспорта и отдыха водителей это не решит. Фото: Ministerstvo dopravy

Глобальная проблема остается

Напомним, что дефицит парковочных мест для коммерческого транспорта хроническая проблема для всей Европы. Даже появление такого гиганта в Розвадове не решает вопроса полностью, ведь на чешских магистралях до сих пор не хватает сотен безопасных зон для отстоя.

Поэтому дальнобойщики часто вынуждены ночевать на съездах с трасс, создавая аварийные ситуации. Впрочем, для транзитного транспорта, следующего в Германию через Пльзенский край, ситуация теперь станет значительно более комфортной и безопасной.