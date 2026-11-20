О пополнении спецтавтопарка сообщает государственное предприятие Леса Украины на своей странице в Facebook.

" Усиление материально-технической базы – важная составляющая защиты лесов от пожаров, – подчеркивают в ведомстве.

Новый спецтранспорт и атрибутику для пожаротушения в наибольшем количестве получили прифронтовые области. В Днепропетровщину поступило 12 комплексов, Полтавщины – 6, а Харьковщина пополнила парк пятью единицами.

В двух пожарных спецверсиях

Сами модули выполнены в двух форматах: для скоростного монтажа в кузов пикапа и на отдельную прицепную платформу. Каждая такая установка имеет резервуар на 500 литров воды и автономную мотопомпу, которая выдает солидные 480 литров в минуту.

В комплекте также идут пожарный ствол и набор рукавов, позволяющих быстро скачивать воду из ближайшего пруда или любого водоема.

Техника новая, атрибутика пожаротушения и водокачания также только-только от производителя. Фото: Леса Украины

Что имеем в ходовой

Носителями кузовных модулей или тягачами прицепных помп выступают выносливые рамные пикапы Peugeot Landtrek с двойной кабиной. Под капотом здесь работает проверенный 1,9-литровый турбодизель на 150 лошадок и 350 Нм крутящего момента, спаренный с надежной 6-ступенчатой механикой Getrag.

Для лесных зарослей машина подготовлена серьезно: жестко подключен полный привод, понижающий ряд, блокировка заднего дифференциала Eaton и клиренс в 235 миллиметров.

Грузовой отсек размером 1,6 на 1,6 метра с пластиковой защитой и грузоподъемностью до тонны идеально подходит для размещения полукубовой бочки с водой и помпы.