Рамный пикап от Honda: японцы официально раскрыли детали совместного проекта с Mitsubishi

Как сообщает издание Motor1, слухи о появление полноценного грузовика под брендом Honda официально подтвердились всего за несколько недель. Японские автопроизводители заключили официальное соглашение, согласно которому львиную долю инженерной работы возьмет на себя именно Mitsubishi, а сборку наладят на заводе в Таиланде.

Создание рамного внедорожника с нуля требует колоссальных затрат времени и денег. Поэтому заимствование готовой архитектуры от проверенного временем Triton, который на нашем рынке известен как L200, смотрится максимально логичным шагом для расширения линейки.

Техника и возможности новинки

Ожидается, что техническая часть останется без изменений, а сам проект сведется к замене логотипов и легкому рестайлингу. Под капотом сохранят 2,4-литровый турбодизель или атмосферный бензиновый двигатель такого же объема, причем топовая дизельная версия будет выдавать 201 лошадиную силу и 470 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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Будущие владельцы смогут рассчитывать на фирменную систему полного привода Super Select 4WD-II от Mitsubishi, блокировку заднего дифференциала и семь режимов вождения для любого бездорожья. Кроме того, этот аппарат способен тянуть за собой прицеп весом до 3,5 тонн, что делает его серьезным игроком в классе.

Где его будут продавать?

Целевым рынком для запуска в 2028 году станет регион АСЕАН, где в Honda пока вообще нет предложений в сегменте пикапов. Для Mitsubishi это соглашение также очень выгодно, ведь позволит загрузить производственные мощности тайского завода и увеличить объемы выпуска.

Глобальная стратегия брендов