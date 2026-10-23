Рамный пикап от Honda: японцы официально раскрыли детали совместного проекта с Mitsubishi

ФОТО: Mitsubishi|
Mitsubishi L200
Как сообщает издание Motor1, слухи о появление полноценного грузовика под брендом Honda официально подтвердились всего за несколько недель. Японские автопроизводители заключили официальное соглашение, согласно которому львиную долю инженерной работы возьмет на себя именно Mitsubishi, а сборку наладят на заводе в Таиланде.
Создание рамного внедорожника с нуля требует колоссальных затрат времени и денег. Поэтому заимствование готовой архитектуры от проверенного временем Triton, который на нашем рынке известен как L200, смотрится максимально логичным шагом для расширения линейки.
Техника и возможности новинки
Ожидается, что техническая часть останется без изменений, а сам проект сведется к замене логотипов и легкому рестайлингу. Под капотом сохранят 2,4-литровый турбодизель или атмосферный бензиновый двигатель такого же объема, причем топовая дизельная версия будет выдавать 201 лошадиную силу и 470 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Будущие владельцы смогут рассчитывать на фирменную систему полного привода Super Select 4WD-II от Mitsubishi, блокировку заднего дифференциала и семь режимов вождения для любого бездорожья. Кроме того, этот аппарат способен тянуть за собой прицеп весом до 3,5 тонн, что делает его серьезным игроком в классе.
Где его будут продавать?
Целевым рынком для запуска в 2028 году станет регион АСЕАН, где в Honda пока вообще нет предложений в сегменте пикапов. Для Mitsubishi это соглашение также очень выгодно, ведь позволит загрузить производственные мощности тайского завода и увеличить объемы выпуска.
Глобальная стратегия брендов
- Этот проект является частью более широкого стратегического партнерства, которое Honda, Nissan и Mitsubishi подписали в августе 2024 года. Хотя идея полного слияния компаний провалилась, автопроизводители продолжают активно делиться платформами, чтобы контролировать сумасшедшие затраты на разработку новых авто.
- Напомним, что Honda кардинально меняет свою глобальную стратегию и делает серьезную ставку на гибриды. Компания даже отменила выпуск нескольких полностью электрических моделей, чтобы сосредоточиться на бензиново-электрических установках, пользующихся сейчас безумным спросом.