Раненым воинам передали 40 электроскутеров, которые до классического статуса не дотягивают

Марка и модель в сообщениях не указывают, однако на фото и видео Hope For Ukraine передаваемых машин можно идентифицировать четырехколесные Drive Medical Scout или его модификацию Scout LT.

Это не обычный электроскутер , а компактное средство передвижения для людей с ограниченной мобильностью. Он имеет четыре колеса, сиденья с подлокотниками, руль с органами управления и переднюю корзину для вещей. Конструкция рассчитана на использование как в помещениях, так и по улице

Чтобы не зависеть от других

Максимальная скорость Scout составляет около 6,4 км/ч, а грузоподъемность– до 136 кг. В зависимости от аккумуляторов запас хода может достигать примерно 14,5 – 22,5 км. Версия из батареи большей емкости рассчитана на большие поездки.

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Кстати, это уже не первая поставка таких скутеров во Львовскую область для людей с недостатками подвижного аппарата. В августе эта же команда завезла для покрытия потребностей Львовщины 49 мотокресел, о чем редакция Авто24 писала .

Можно разобрать и положить в авто

Одна из практических особенностей Scout – возможность быстро разобрать его в несколько частей без специального инструмента. Некоторые элементы после демонтажа можно перевезти в багажник автомобиля. Это важно для людей, которым следует регулярно перемещаться между помещениями, автомобилем и местами реабилитации.

В помещениях и по тротуарам поедет уверенно даже в дождь или снег, но на морозе батарея немного "сядет". Фото: Hope For Ukraine

Скутер питается от 24-вольтовой системы с двумя аккумуляторами. В зависимости от комплектации батареи емкостью 12 или 20 Ач.

А что с водительскими правами?

Для такого решения статуса вопрос "права" имеет иной, чем для обычного электротранспорта. Украинские ПДД позиционируют колесное кресло как специально сконструированное колесное средство для маломобильных людей, которое может иметь двигатель.

" В этом мотокресле мощность двигателя составляет 250 Вт (0,25 кВт), а максимальная скорость– 6,4 км/час. В Украине обязательная регистрация и наличие "прав" категории А1 распространяется только на транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт или со скоростью более 50 км/ч,– отмечают в Авто24.

Таким образом Drive Scout в таком исполнении – фактически кресло колесное с моторчиком, а не мопед, требующий водительские права и государственную регистрацию. Именно это объясняет его назначение: вернуть раненым военным возможность самостоятельно перейти во время лечения и реабилитации.