Range Rover анонсировал новый электрический внедорожник Sport Electric: первые фото

Новинка станет логическим продолжением стратегии электрификации бренда вслед за флагманской моделью Range Rover Electric.

Сохранение фирменного стиля и инновационные технологии

Первая закрытая демонстрация возможностей будущего Range Rover Sport Electric состоялась в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде в Великобритании. Дизайнеры и инженеры сохранили узнаваемый силуэт кузова Range Rover Sport.

Основные изменения коснулись непосредственно силовой установки и настроек платформы. Новый Sport Electric получил интегрированный комплекс инновационных технологий, который обеспечивает мгновенную отдачу мощности и высокий крутящий момент с первых секунд движения. Помимо модернизации электрических компонентов, специалисты разработали специальные настройки шасси и уникальное звуковое сопровождение работы двигателей.

По словам Мартина Лимперта, управляющего директора Range Rover, электрическая силовая установка придает автомобилю совершенно новый характер, сочетая изысканность хода с мгновенным откликом на нажатие педали акселератора. Это позволяет сохранить захватывающий эмоциональный опыт вождения, присущий всем спортивным моделям бренда, независимо от типа дорожного покрытия.

Формирование полной линейки силовых установок

Дебют полностью электрической версии, запланированный на конец этого года, завершит процесс формирования комплексной линейки двигателей для семейства Range Rover Sport. В настоящее время поклонникам бренда уже доступен широкий выбор силовых агрегатов, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любых потребностей:

Высокопроизводительная плагин-гибридная силовая установка (PHEV);

Мощный бензиновый двигатель V8 с технологией мягкого гибрида;

Рядные шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели;

Дополнение линейки полностью электрическим вариантом позволит бренду удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов, которые ориентируются на экологически чистый транспорт без компромиссов в отношении роскоши и динамики. Полную информацию о технических характеристиках и возможностях нового электрического внедорожника производитель планирует раскрыть в конце 2026 года.