Раскрыт интерьер самого маленького электромобиля Audi: что известно о новом A2 e-tron

На кадрах Carscoops заметно, что интерьер во многом повторяет решения, которые дебютировали в Audi Q3 последнего поколения, отмечает Auto24. Перед водителем - изогнутая цифровая панель приборов, плавно переходящая в центральный сенсорный дисплей мультимедийной системы. Руль нового дизайна с массивными спицами получил многофункциональные элементы управления.

Ожидается расширенная атмосферная подсветка, отделка из экологичных материалов и голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта с поддержкой онлайн-сервисов. Также заявлены системы помощи водителю второго уровня автономности.

Платформа и технические характеристики

Модель будет базироваться на платформе MEB концерна Volkswagen Group, которую уже используют электромобили бренда, в частности Audi Q4 e-tron. Базовая версия получит один электромотор мощностью около 150 кВт (204 л.с.) и аккумулятор емкостью 63 кВт-ч. Запас хода ожидается на уровне примерно 400 км по циклу WLTP. Более мощные модификации могут развивать до 200 кВт (272 л.с.) и преодолевать до 560 км на одном заряде. Предусмотрены как заднеприводные, так и полноприводные версии quattro.

Дизайн с намеком на классику

Внешность новинки сочетает современные черты электромобилей бренда с аллюзиями на оригинальный A2 начала 2000-х годов. Узкие дневные ходовые огни размещены высоко, основные фары интегрированы в бампер, а закрытая решетка подчеркивает электрическую природу модели. По габаритам автомобиль расположится ниже Q4 e-tron и фактически заменит в европейской линейке бензиновый A1 и кроссовер Q2.

Конкуренция и рыночные перспективы

В сегменте компактных премиальных электрокроссоверов новинка будет соревноваться с такими моделями, как BMW iX1, Volvo EX30, Smart #1, Alfa Romeo Junior и Mini Aceman. Ожидается, что стартовая цена составит примерно от 35 000 евро, а официальный дебют состоится в течение следующего года.