По данным Индекса прозрачности авторынка 2026 от carVertical, 56% проверенных в Украине автомобилей получили зафиксированные повреждения. Средняя сумма ущерба составила около 4200 евро или 210 тысяч гривен.

Ущерб на два миллиона гривен

Показательна история кроссовера SEAT Ateca 2019 года выпуска. В ноябре 2023 года автомобиль попал в серьезное ДТП в Германии. Передняя часть была сильно повреждена, сработали подушки безопасности, а ущерб оценили в 40-50 тысяч евро. Это больше стоимости самого автомобиля.

Уже в июне 2024 кроссовер зарегистрировали в Украине. Впоследствии он появился в объявлении о продаже за 18 200 долларов с заявленным пробегом в 84 тысячи километров. На фотографиях автомобиль выглядел отлично, а об аварии в Германии не упоминалось.

Знал ли следующий покупатель о масштабе повреждений и насколько качественно отремонтировали машину, неизвестно.

И это далеко не единичный случай. По результатам предварительного исследования, импортированные автомобили более чем вдвое чаще имеют историю повреждений, чем местные.

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Как распознать проблемный автомобиль

Эксперты советуют проверять историю машины по VIN еще до встречи с продавцом. При осмотре следует обратить внимание на неравномерные зазоры между кузовными деталями, отличия в оттенках краски и следы окрашивания на резиновых уплотнителях.

Кстати, эти проблемы нередко встречаются вместе. Исследования показывают, что автомобили после ДТП чаще имеют скрученный пробег, машины без зафиксированных повреждений.

Хороший вид еще не гарантирует безопасность

Даже если автомобиль выглядит идеально, не стоит отказываться от тест-драйва и диагностики на независимой СТО. Особое внимание следует уделить силовым элементам и геометрии кузова, а также работоспособности подушек безопасности.

Ведь заменить поврежденные кузовные панели и качественно выкрасить автомобиль значительно проще, чем полностью восстановить его пассивную безопасность после серьезной аварии.