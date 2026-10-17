Разбитый наголову Bugatti Chiron в Майами: почему ремонт этого гиперкара станет настоящим кошмаром

Как сообщает издание Carscoops, Инцидент произошел в начале этой недели, когда черный французский гиперкар оказался на обочине с серьезными повреждениями. На разлетевшемся социальными сетями видео видно, как задняя часть элитного купе беспомощно опирается на бордюр.

Очевидно, водитель не справился с управлением на мокром скользком асфальте. Машину занесло по тротуару, и она чудом остановилась всего в нескольких десятках сантиметров от массивного дерева.

Масштабы разрушений и цена ошибки

Хотя полную картину повреждений оценить сложно, визуально больше всего досталось передней части, где треснул сплиттер и раскололся бампер. Однако главная проблема скрывается сзади и снизу автомобиля.

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Заднее колесо со стороны пассажира неестественно вывернуто, являющееся прямым свидетельством критических разрушений подвески. Кроме того, днище гиперкара, вероятно, приняло на себя мощный удар о бордюр, а одно из передних колес выглядит полностью уничтоженным.

Почему ремонт будет настоящим квестом

Обычно такие коллекционные экземпляры, как Chiron, проводят жизнь в теплых гаражах, собирая пыль и прибавляя в цене. Теперь владельцу придется столкнуться с жесткой политикой компании Bugatti по возобновлению своих авто.

Автопроизводитель категорически против самостоятельного ремонта и просто не продаст детали посторонним СТО или частным лицам. Единственный адекватный выход– подключать страховую компанию и везти остатки машины в сертифицированный центр Bugatti, где прайс за работу будет космическим.