Разбитый наголову Bugatti Chiron в Майами: почему ремонт этого гиперкара станет настоящим кошмаром

ФОТО: Carscoops|
Фото с места происшествия
Как сообщает издание Carscoops, Инцидент произошел в начале этой недели, когда черный французский гиперкар оказался на обочине с серьезными повреждениями. На разлетевшемся социальными сетями видео видно, как задняя часть элитного купе беспомощно опирается на бордюр.
Очевидно, водитель не справился с управлением на мокром скользком асфальте. Машину занесло по тротуару, и она чудом остановилась всего в нескольких десятках сантиметров от массивного дерева.
Масштабы разрушений и цена ошибки
Хотя полную картину повреждений оценить сложно, визуально больше всего досталось передней части, где треснул сплиттер и раскололся бампер. Однако главная проблема скрывается сзади и снизу автомобиля.
Заднее колесо со стороны пассажира неестественно вывернуто, являющееся прямым свидетельством критических разрушений подвески. Кроме того, днище гиперкара, вероятно, приняло на себя мощный удар о бордюр, а одно из передних колес выглядит полностью уничтоженным.
Почему ремонт будет настоящим квестом
Обычно такие коллекционные экземпляры, как Chiron, проводят жизнь в теплых гаражах, собирая пыль и прибавляя в цене. Теперь владельцу придется столкнуться с жесткой политикой компании Bugatti по возобновлению своих авто.
Автопроизводитель категорически против самостоятельного ремонта и просто не продаст детали посторонним СТО или частным лицам. Единственный адекватный выход– подключать страховую компанию и везти остатки машины в сертифицированный центр Bugatti, где прайс за работу будет космическим.