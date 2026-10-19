Разрезал пополам и прибавил полтора метра: американец создал самый широкий Ford Festiva, занимающий целую полосу

Как сообщает издание auto.pub, автор YouTube-канала Prop Department потратил на свой проект четыре старых автомобиля. Три машины-доноры обошлись ему примерно по 250 долларов каждая, и именно из них он брал необходимые запчасти для расширения базы.

Оригинальный Форд Festiva конца восьмидесятых годов славился своими миниатюрными размерами и узким кузовом, что позволяло легко парковаться в городе. Однако новый владелец решил радикально изменить концепцию, прибавив машине почти 1,5 метра в ширину.

Лазерная резка и кастомный кардан

Работа над проектом началась с полного демонтажа салона. Затем энтузиаст использовал промышленный лазер, чтобы ровно разрезать кузов вдоль, а между двумя половинами вварил новую стальную конструкцию. Для полов использовали лист толщиной 3,4 миллиметра, чтобы удлиненная база не деформировалась во время езды.

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Этот трехметровый по ширине Ford не вписывается ни в какие габаритные допуски, но исключение ему было сделано. Фото: скриншот с видео

Самым большим техническим вызовом стала ходовая часть, ведь оригинальный двигатель остался на своем штатном месте слева. Правое переднее колесо отъехало от мотора на дополнительные 152 сантиметра, поэтому мастеру пришлось производить сверхдлинный карданный вал.

" Это была одна из самых сложных частей всего проекта, ведь малейшее отклонение могло бы вызвать сильные вибрации или повреждения трансмиссии. На мелочи внимания не обращали, скажем, чтобы избежать деформации металла от нагревания во время сварки, приходилось охлаждать детали мокрыми тряпками.– признался Тайлер Фивер.

Два руля и домашний кондиционер

Интерьер расширенного хэтчбека выглядит не менее эпически. Ford получил сразу два функциональных руля, а новую приборную панель напечатали на 3D-принтере. Вместо стандартного лобового стекла пришлось вырезать цельный кусок из плексигласа, поскольку автомобильных окон такого размера просто не существует.

Огромное пространство под капотом тоже не осталось пустым. Дизайнер установил туда полноценную систему кондиционирования воздуха с собственным генератором. Внешне автомобиль получил кастомную решетку радиатора шириной 2,4 метра и качественную покраску, скрывающую следы сварки двух половин.

Испытание на дороге и встреча с полицией

С шириной 3,05 метра это транспортное средство значительно превышает стандартные европейские и украинские лимиты, где максимально разрешенная ширина составляет 2,55 метра. Поэтому для легального передвижения по дорогам США владельцу пришлось получать специальное разрешение на перевозку негабаритного груза.

Получив бумаги, ютубер отправился в двухдневное путешествие протяженностью 640 километров. В ходе поездки необычное транспортное средство даже остановила полиция для проверки документов. При всех опасениях, самодельный гигант успешно выдержал маршрут, доказав надежность сварных швов и кастомной полуоси.