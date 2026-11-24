Как сообщает Житомирская областная прокуратура история началась еще в феврале прошлого года, когда двое жителей Ровенщины решили подзаработать на желающих незаконно покинуть страну. За свои услуги они установили достаточно скромный по нынешним меркам прайс – по 8 тысяч гривен с каждого из пяти клиентов.

Логистику продумали с акцентом на конспирацию, привлек сразу два транспортных средства. Роль своеобразного разведчика исполнял водитель на хэтчбеке Volkswagen Golf, который ехал впереди и проверял дорогу на наличие полицейских блокпостов.

Основная группа с пассажирами следовала в просторном внедорожнике Land Rover. Однако хитрый план дал сбой вблизи Словечанской громады, где весь этот кортеж успешно остановили пограничники, так и не дав им добраться белорусской границы.

Строгий финал и помощь армии

Во время заседания Овручского районного суда обвиняемые полностью признали свою вину и пошли на соглашение со следствием. В результате каждый получил по 5 лет лишения свободы, но реальный срок был заменен на год испытательного.

Чтобы подтвердить свое искреннее раскаяние, мужчины добровольно задонатили по 300 тысяч гривен на счета Вооруженных сил Украины. Суд также постановил конфисковать тот же Land Rover, изъятые наличные деньги и четыре мобильных телефона, которые теперь будут работать в пользу государства.

Старые схемы с автоприкрытием

Напомним, ранее мы писали, что тактика с автомобилем прикрытия довольно популярна среди нелегальных перевозчиков. Подобный случай недавно произошел по пути в Черновицкую область, где организаторы также пускали первую машину для разведки, а расчет требовали проводить через криптогаманцы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, прайсы на такие услуги обычно значительно выше и стартуют от 4-5 тысяч долларов. Однако финал у большинства таких "бизнесменов" одинаков – наручники, конфискация имущества и серьезные проблемы с законом.