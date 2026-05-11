Реальная картинка японских улиц и выбор из 550 авто: Forza Horizon 6 готовится к релизу

В Forza Horizon 6 показали самые красивые дороги Японии
Playground Games и Xbox опубликовали релизный трейлер Forza Horizon 6 - новой части популярной гоночной серии в открытом мире. Игра выйдет 19 мая 2026 года на Xbox Series X/S и PC, а владельцы Premium Edition получат ранний доступ с 15 мая. Версию для PlayStation 5 также планируют выпустить позже в этом году.
Япония вместо Мексики
После яркой Мексики с Forza Horizon 5 серия переезжает в Японию. И это именно тот случай, когда локация работает почти как отдельный персонаж игры. В трейлере показали узкие городские улицы, горные дороги, заснеженные участки, скоростные трассы и живописные пейзажи.
Для автомобильной игры Япония - почти идеальная площадка. Здесь сразу есть все: культура тюнинга, дрифт, горные перевалы, мегаполис с неоном и дороги, которые сами просятся в гоночный симулятор.
Хотя Forza Horizon никогда не была суровым симулятором, именно такая атмосфера ей очень подходит.
Самый большой мир в серии
Разработчики называют карту Forza Horizon 6 самым большим приключением в открытом мире в истории серии. Отдельный акцент сделан на разнообразии ландшафтов и вертикальности карты: игроки смогут перемещаться не только между различными регионами, но и между очень разными типами дорог и рельефа.
Это важно не только для картинки. В Forza Horizon именно карта определяет характер игры. Одно дело - ехать по широкому шоссе, совсем другое - ловить автомобиль в повороте на горном серпантине или проскальзывать между домами на городских улицах.
В гараже будет более 550 автомобилей
На старте Forza Horizon 6 получит более 550 реальных лицензированных автомобилей. Для серии это уже привычный масштаб, но японский сетинг делает выбор машин особенно интересным. Здесь органично будут смотреться и классические японские купе, и современные спорткары, и гиперкары, и внедорожники для заездов вне асфальта.
В релизном трейлере Xbox также сделала несколько отсылок к автомобильной поп-культуре. В частности, обозреватели заметили сцены, которые напоминают эстетику дрифта, культовые японские гонки и даже дух Initial D. Для фанатов серии это именно те мелочи, которые создают настроение еще до запуска игры.
Когда можно будет играть
Обычный релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая 2026 года. Игра будет доступна на Xbox Series X/S, PC через Microsoft Store и Steam, а также в Game Pass для соответствующих подписок. Владельцы Premium Edition или Premium Upgrade смогут начать на четыре дня раньше - 15 мая.
Для PlayStation 5 игру тоже готовят, но точную дату релиза этой версии пока не названо. На официальном сайте Forza указано лишь, что PS5-версия должна выйти позже в 2026 году.
Что интересного об игре Forza Horizon 6
- Forza Horizon давно перестала быть просто игрой о гонках. Для многих это автомобильная энциклопедия с красивой графикой, где можно безопасно попробовать машины, которые в реальной жизни стоят как квартира, дом или небольшой бизнес
- Уровень графики был высок еще в Forza Horizon 5
- Шестая часть, судя по трейлеру, делает ставку именно на автомобильную мечту: красивые дороги, быстрые машины, зрелищный дрифт и Япония, которая уже давно стала одной из главных стран в культуре автоспорта и тюнинга.