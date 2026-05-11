Реальная картинка японских улиц и выбор из 550 авто: Forza Horizon 6 готовится к релизу

Playground Games и Xbox опубликовали релизный трейлер Forza Horizon 6 - новой части популярной гоночной серии в открытом мире. Игра выйдет 19 мая 2026 года на Xbox Series X/S и PC, а владельцы Premium Edition получат ранний доступ с 15 мая. Версию для PlayStation 5 также планируют выпустить позже в этом году.

Япония вместо Мексики

После яркой Мексики с Forza Horizon 5 серия переезжает в Японию. И это именно тот случай, когда локация работает почти как отдельный персонаж игры. В трейлере показали узкие городские улицы, горные дороги, заснеженные участки, скоростные трассы и живописные пейзажи.

Для автомобильной игры Япония - почти идеальная площадка. Здесь сразу есть все: культура тюнинга, дрифт, горные перевалы, мегаполис с неоном и дороги, которые сами просятся в гоночный симулятор.

Хотя Forza Horizon никогда не была суровым симулятором, именно такая атмосфера ей очень подходит.

Самый большой мир в серии

Разработчики называют карту Forza Horizon 6 самым большим приключением в открытом мире в истории серии. Отдельный акцент сделан на разнообразии ландшафтов и вертикальности карты: игроки смогут перемещаться не только между различными регионами, но и между очень разными типами дорог и рельефа.

Это важно не только для картинки. В Forza Horizon именно карта определяет характер игры. Одно дело - ехать по широкому шоссе, совсем другое - ловить автомобиль в повороте на горном серпантине или проскальзывать между домами на городских улицах.

В гараже будет более 550 автомобилей

На старте Forza Horizon 6 получит более 550 реальных лицензированных автомобилей. Для серии это уже привычный масштаб, но японский сетинг делает выбор машин особенно интересным. Здесь органично будут смотреться и классические японские купе, и современные спорткары, и гиперкары, и внедорожники для заездов вне асфальта.

В релизном трейлере Xbox также сделала несколько отсылок к автомобильной поп-культуре. В частности, обозреватели заметили сцены, которые напоминают эстетику дрифта, культовые японские гонки и даже дух Initial D. Для фанатов серии это именно те мелочи, которые создают настроение еще до запуска игры.

Когда можно будет играть

Обычный релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая 2026 года. Игра будет доступна на Xbox Series X/S, PC через Microsoft Store и Steam, а также в Game Pass для соответствующих подписок. Владельцы Premium Edition или Premium Upgrade смогут начать на четыре дня раньше - 15 мая.

Для PlayStation 5 игру тоже готовят, но точную дату релиза этой версии пока не названо. На официальном сайте Forza указано лишь, что PS5-версия должна выйти позже в 2026 году.

