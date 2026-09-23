Реальный запас хода на трассе: BMW iX3 уверенно обошел новые Mercedes-Benz и Volvo

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BMW iX3 против Mercedes-Benz GLC и Volvo EX60: кто обладает лучшей энергоэффективностью?
О реальных возможностях новых премиальных электрокроссоверов сообщает InsideEVs. Группа энтузиастов во главе с блогером Крисом Рифой вывела на норвежский автобан три горячих новинки: BMW iX3, Mercedes-Benz GLC Electric и Volvo EX60. Автомобили двигались в одинаковых условиях со скоростью 120 км/ч при температуре 14-17°C.
Для водителей, часто ездящих между городами, именно трассовый расход является ключевым показателем. На большой скорости аэродинамика и эффективность двигателя играют большую роль, чем просто размер батареи. Результаты теста доказывают, что самый аккумулятор не всегда гарантирует победу, хотя в случае с BMW эти два фактора удачно соединились.
Кто проехал дальше
Бесспорным лидером заезда стал BMW iX3. Его средний расход энергии составил 19,4 кВт-ч на 100 километров. Имея полезную емкость батареи в 108,7 кВтч, баварский кроссовер обеспечил запас хода в 544 километра.
Mercedes-Benz GLC Electric показал результат в 20,3 кВт-ч на сотню, что позволит ему проехать около 449 километров до полной остановки. А вот Volvo EX60 оказался самым "прожорливым"– 21,1 кВт-ч на 100 километров и скромные 419 километров запаса хода. То есть BMW потребляет на 4% меньше энергии, чем Mercedes-Benz, и на 8% меньше Volvo.
Размер колес имеет значение
- Интересная деталь, которую часто игнорируют покупатели электромобилей: влияние размера дисков на запас хода. Volvo EX60 участвовал в тесте на огромных 22-дюймовых колесах, в то время как немецкие конкуренты были обуты в более практичные 20-дюймовые.
- Несмотря на проигрыш в дальности хода, именно шведский кроссовер больше всего понравился водителям по уровню комфорта. Тестировщики отметили идеальную тишину в салоне и мягкость хода Volvo.
- Это еще раз подтверждает: выбирая электромобиль для дальних поездок приходится искать компромисс между максимальной дальнобойностью и ездовым комфортом.