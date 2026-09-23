Реальный запас хода на трассе: BMW iX3 уверенно обошел новые Mercedes-Benz и Volvo

О реальных возможностях новых премиальных электрокроссоверов сообщает InsideEVs. Группа энтузиастов во главе с блогером Крисом Рифой вывела на норвежский автобан три горячих новинки: BMW iX3, Mercedes-Benz GLC Electric и Volvo EX60. Автомобили двигались в одинаковых условиях со скоростью 120 км/ч при температуре 14-17°C.

Для водителей, часто ездящих между городами, именно трассовый расход является ключевым показателем. На большой скорости аэродинамика и эффективность двигателя играют большую роль, чем просто размер батареи. Результаты теста доказывают, что самый аккумулятор не всегда гарантирует победу, хотя в случае с BMW эти два фактора удачно соединились.

Кто проехал дальше

Бесспорным лидером заезда стал BMW iX3. Его средний расход энергии составил 19,4 кВт-ч на 100 километров. Имея полезную емкость батареи в 108,7 кВтч, баварский кроссовер обеспечил запас хода в 544 километра.

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Mercedes-Benz GLC Electric показал результат в 20,3 кВт-ч на сотню, что позволит ему проехать около 449 километров до полной остановки. А вот Volvo EX60 оказался самым "прожорливым"– 21,1 кВт-ч на 100 километров и скромные 419 километров запаса хода. То есть BMW потребляет на 4% меньше энергии, чем Mercedes-Benz, и на 8% меньше Volvo.

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