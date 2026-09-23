Укр
Ру

Реальный запас хода на трассе: BMW iX3 уверенно обошел новые Mercedes-Benz и Volvo

В независимом тесте на скорости 120 км/ч новый BMW iX3 показал минимальный расход энергии среди премиальных конкурентов. Благодаря большой батарее и великолепной аэродинамике баварский кроссовер способен проехать на одном заряде более 540 километров, оставив позади Mercedes-Benz и Volvo.
Тест запаса хода на трассе: BMW iX3 против Mercedes-Benz GLC и Volvo EX60

ФОТО: InsideEVs|

BMW iX3 против Mercedes-Benz GLC и Volvo EX60: кто обладает лучшей энергоэффективностью?

Данила Северенчук
logo23 сентября, 16:10
logo0
logo0 мин

О реальных возможностях новых премиальных электрокроссоверов сообщает InsideEVs. Группа энтузиастов во главе с блогером Крисом Рифой вывела на норвежский автобан три горячих новинки: BMW iX3, Mercedes-Benz GLC Electric и Volvo EX60. Автомобили двигались в одинаковых условиях со скоростью 120 км/ч при температуре 14-17°C.

Для водителей, часто ездящих между городами, именно трассовый расход является ключевым показателем. На большой скорости аэродинамика и эффективность двигателя играют большую роль, чем просто размер батареи. Результаты теста доказывают, что самый аккумулятор не всегда гарантирует победу, хотя в случае с BMW эти два фактора удачно соединились.

Кто проехал дальше

Бесспорным лидером заезда стал BMW iX3. Его средний расход энергии составил 19,4 кВт-ч на 100 километров. Имея полезную емкость батареи в 108,7 кВтч, баварский кроссовер обеспечил запас хода в 544 километра.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Mercedes-Benz GLC Electric показал результат в 20,3 кВт-ч на сотню, что позволит ему проехать около 449 километров до полной остановки. А вот Volvo EX60 оказался самым "прожорливым"– 21,1 кВт-ч на 100 километров и скромные 419 километров запаса хода. То есть BMW потребляет на 4% меньше энергии, чем Mercedes-Benz, и на 8% меньше Volvo.

Размер колес имеет значение

  • Интересная деталь, которую часто игнорируют покупатели электромобилей: влияние размера дисков на запас хода. Volvo EX60 участвовал в тесте на огромных 22-дюймовых колесах, в то время как немецкие конкуренты были обуты в более практичные 20-дюймовые.
  • Несмотря на проигрыш в дальности хода, именно шведский кроссовер больше всего понравился водителям по уровню комфорта. Тестировщики отметили идеальную тишину в салоне и мягкость хода Volvo.
  • Это еще раз подтверждает: выбирая электромобиль для дальних поездок приходится искать компромисс между максимальной дальнобойностью и ездовым комфортом.
#Новости #BMW #Фото #Volvo #Видео #iX3 #GLC-Class Coupe (C253) 2019 #Электромобиль #Mercedes-Benz #Aвтофанаты
Реклама