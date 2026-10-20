Редкая находка в Запорожье: 60-летний флагман Mitsubishi с уникальной дверью поражает деталями

Как сообщает издание AC Garage News, этот представительский автомобиль в свое время являлся прямым конкурентом для таких гигантов, как Toyota Crown и Nissan Cedric. Модель дебютировала еще в 1964 году и стала настоящим прорывом японского автопрома.

Самая интересная фишка раннего Mitsubishi Debonair– это его необычная задняя дверь. Они навешены на задние петли и открываются против направления движения, образуя вместе с передними огромное отверстие для удобной посадки в салон.

Облик седана разрабатывал Ганс Бретцнер, бывший стилист американского концерна General Motors. Именно поэтому в линиях кузова отчетливо прослеживается влияние легендарного Lincoln Continental, придающего японскому авто незаурядной солидности.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



Фото: Mitsubishi Debonair

Техника и характеристики классики

Первая версия с индексом A30 имела достаточно серьезные габариты: длина составляла 4670 мм, а колесная база– 2690 мм. Под капотом этого заднеприводного красавца скрывался 2,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель KE64 на 105 лошадиных сил.

Такой мощности хватало, чтобы разогнать тяжелый седан до вполне адекватных к тому времени 155 км/ч. Поначалу покупателям предлагали 4-ступенчатую механику, но впоследствии появился и 3-ступенчатый автомат от Borg-Warner для любителей комфортабельной езды.



Фото: Mitsubishi Debonair

Интересно, что первое поколение продержалось на конвейере рекордные 22 года– до 1986-го, причем дизайн кузова кардинально не меняли. Со временем только обновляли моторную гамму, добавив 2,0-литровую "шестерку" и 2,6-литровый четырехцилиндровый агрегат.